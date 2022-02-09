



Новую колонку для ИА «Высота 102» подготовил Член Общественной палаты Волгоградской области, главный редактор ИА «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков.

Новость о возможной застройке пустыря на улице Пархоменко в очередной раз разделила волгограцев. Многочисленные комментарии в социальных сетях и на сайтах СМИ, опубликовавших эту информацию, полны негатива. Несмотря на дефицит жилья и низкие темпы застройки в Волгограде по сравнению с другими крупными городами ЮФО, волгоградцы принялись ругать местные власть, обвиняя их в непрофессионализме и во всех «смертных грехах», которые существуют, критикуя возможность тут строительства.

Подлили масла в огонь и СМИ, связав данную перспективную застройку с якобы с изменениями планов властей построить в этом районе новый транспортно-пересадочный узел, связывающий железнодорожный и автовокзалы, а также обустройству сквозного проезда от улицы Балонина до Хиросимы.

Место предполагаемого строительства представляет собой большой пустырь с косогором, ведущим к железнодорожным путям, которые разделяют исторический центр Волгограда и «верхний» Центр, сформированный в 70-80 года прошлого века. И почему-то более 50 лет этот заброшенный участок волгоградев не волновал.

Это уже не первый случай, когда планируемые под застройку пустующие территории, по сути, уродующие лицо нашего города, вызывают у многих раздражение. Когда в подобных местах живут маргиналы, обитают стаи диких собак, образовываются нелегальные свалки, «правдорубы социальных сетей» этого предпочитают не замечать. И только когда территория получает собственника, который хочет вдохнуть в нее жизнь, начинается информационный шум вечно недовольных горожан.

А ведь именно эти же самые граждане систематически возмущаются, что «Волгоград вымирает, город не развивается, и тут нет работы». А как город будет развиваться и как тут появятся рабочие места, если вы против того, чтобы он развивался, и тут была работа?!

Строить за городом в чистом поле никто не будет, это экономически нецелесообразно, да и жителям таких домов будет неудобно. Дома у железной дороги вряд ли можно назвать «элитным жильем», а вот горожане со средним достатком будут очень даже не против поселиться в центральной части города. Уверен, что при строительстве жилого комплекса тут будет предусмотрено и благоустройство территории.

Спугнув нездоровым ажиотажем очередного инвестора-застройщика, мы не дадим импульс в развитии нашего города, а наоборот, загоним его в стагнацию. Вместо нового микрорайона с современной городской инфраструктурой тут еще 50 лет будет пустырь.

Конечно, нельзя забывать и о городских парковых зонах и скверах. Но они не принесут экономического развития и быстрого социального эффекта. На это природа отвела длительное время, чтобы организовать их с нуля. К тому же в Волгограде еще много существующих общественных пространств, требующих благоустройства и реконструкции. Давайте начнем с себя, начнем с обустройства своих подъездов и дворов. Давайте начнем требовать от управляющих компаний и администрации благоустройства территорий, где мы непосредственно живем, давайте сначала приведем в порядок то, что у нас есть, а уже потом будем рассуждать о необходимости новых рекреационных зон.

А что касается транспортно-пересадочного узла, то планы властей никто не отменял. Озвученные ранее намерения его строительства остаются в силе. Вот только развалины какого-то старого дома в глубине косогора ставят в затруднительное положение инвестора, да и прошедшие в 2015 году публичные слушания, на которых жители района сказали твердое «Нет» новому строительству на пустыре, не добавляют ему оптимизма.

Но горожане во всем винят власть, не понимая, что они ставят палки в колеса развития нашего города, создавая негативный информационный фон Волгограда, и того, все первую очередь все зависит от нас.