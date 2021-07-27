



В Среднеахтубинском районе развернулось строительство третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Работы ведутся пока только на одном участке: подрядчик снимает грунт, чтобы сформировать из него необходимый для дороги рельеф. Все разрешения на возведение нового линейного объекта в Волго-Ахтубинской пойме получены, а в минувшую пятницу стройплощадку осмотрел природоохранный прокурор. Он не нашел доказательств незаконности строительства новой трассы, о которой говорят протестующие против дороги активисты. О том, что на самом деле они защищают и почему третий пусковой комплекс нужен пойме, рассуждает ученый, социолог Георгий Антонов.

Говоря о протестах против строительства новой трассы в пойме между Волгоградом и Волжским, я ориентируюсь на конкретные факты. Протестуют против дороги жители СНТ «Опытник-1» и «Газ Заволжья», влиятельные и весьма высокопоставленные жители. У них есть ресурсы, чтобы подключить СМИ и общественное мнение. Поэтому к ним примкнули любители протестовать - все равно против чего: против ареста Навального, против прилета инопланетян и т.д. -, и разные городские маргиналы. Ведь тема охраны природы ныне очень модная, и под этим соусом можно вполне добиваться своих целей. Что же на самом деле им нужно?

Новая трасса новая пройдет прямо рядом с упомянутыми СНТ «Опытник-1» и «Газ Заволжья», буквально в 100 метрах от тамошних коттеджей. А некоторые люди еще прикупили там земельные участки на продажу. Да, земля там дорого стоит, вернее, стоила до строительства трассы. Теперь, конечно, кто захочет платить бешеные деньги за территорию рядом со скоростной дорогой? Деньги «защитникам природы» терять не хочется.

«Защитники природы» говорят общественности: «Мы не против дороги, мы только за то, чтобы трассу построили, не трогая деревья, надо ее лишь чуть-чуть отодвинуть». Благородно, не правда ли? Вот только куда отодвинуть? Все варианты в любом случае проходят по зеленому массиву, отодвигается трасса только от обозначенных СНТ. Про вариант с расширением старой дороги даже говорить не хочу – абсурдность таких предложений давно уже доказана и обоснована.

А пока ведутся все эти споры, на трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» образуются постоянные пробки, в которых приходится простаивать тысячам автомобилистов. Буквально несколько дней назад карета скорой помощи долго не могла приехать на вызов из-за затора. Происходят постоянные аварии из-за перегруженности дороги, гибнут люди. Но люди, очевидно, не так интересуют «защитников природы», как дубы, которых они насчитали целых 30 тысяч. Причем возраст каждого, по их уверениям, не меньше сотен лет. Деревья эти никакие не тысячелетние, а появились они в 70-х годах прошлого века, до этого никаких рощиц там не было – старожилы не дадут соврать. И не только дубы там, а еще тополя, осины, клены и ясени, которые растут очень быстро. Дубов же там будет вырублено всего несколько сотен, причем их высаживают в других местах в большом количестве в качестве компенсации.

Поэтому все это не более, чем вбросы местных помещиков. Десяткам тысяч простых людей крайне нужна новая трасса, и чем скорее она будет построена, тем лучше.