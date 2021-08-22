



Изящный журналистский слог, которым советские мастера слова могли в равной степени великолепно описать как грандиозное политическое событие, так и городскую выставку, день за днем уходит в прошлое. Сегодня в ходу «быстрое чтение» в социальных сетях, а на большие тексты просто не хватает времени. Но иногда важно и даже нужно вновь обратиться к тому стилю, с которым даже описание, казалось бы, банального ДТП обретает особый смысл. Новый текст для рубрики «Колумнисты» ИА «Высота 102» подготовил ветеран военной службы, член Союза журналистов РФ Александр Добрушин.

«Жигули» не в цене или Об особых правах владельца «Мерседеса», состоящего на учете в КПРФ

"До сих пор кажется, что случившееся было не со мной – ветераном военной службы, 74-летним пожилым человеком. Поясняю читателю: случившееся касается дорожно-транспортного происшествия (ДТП). А точнее - столкновения моей «пятерочки» класса «Жигули» с роскошным «Мерседесом», грандом мирового автомобилестроения. Жара в тот знойный летний день в Волгограде (свыше 40 градусов по Цельсию) морила людей спозаранку. Больше всего я опасался за супругу: она сердечница, а мы с рынка, где намаялись в очередях. Полагали, что в ожидании службы ГИБДД (с 13.30 да 16.30) хозяин дорогущей иномарки сжалится и обеспечит нас хотя бы питьевой водой. Но он отлучился на обед в здание КПРФ, где, с его же слов, работает, пожелав нам не скучать.

Пора уточнить суть ДТП. Когда владелец «крутой тачки» вздумал съехать с тротуара через весьма внушительный бордюр, я, убедившись в отсутствии возможной парковки своего «жигуленка», сдавал потихоньку задним ходом к главной дороге. В это время и была прочерчена заморским лимузином внушительная отметина на двух боковых дверях с правой стороны моего скромного авто.

Такого прессинга от автора наезда я не испытывал со времени приобретения дорогой моему сердцу «пятерочки». Особенно партиец налегал на внушительную оплату за нанесенный ущерб – в виде небольшой вмятины на бампере. В сравнении с черной бороздой на моем автомобиле данный ущерб выглядел каплей в море. Однако, по мнению хозяина гранда, эта капля затмевала порчу «жигуленка». Мол, что с него взять – отработанный материал, давно не в цене, пора в утильсырье сдавать. Вот увечье на мерсе тысяч на 70 тянет. Плати, пенсионер министерства обороны, и точка. Будешь перечить, засужу, я – юрист…

Между тем, большинство зевак, стоящих у места аварии, приняли мою сторону. А находившийся рядом водитель такси с большим стажем заметил со знанием дела: «Прошляпил обзор местности богатенький Буратино, наверное, привык, что перед ним все расступаются, вот и съехал с тротуара, что называется, не глядя».

Добавлю: моего обидчика еще до нашей сходки следовало бы оштрафовать за стоянку в неположенном месте. Это же тротуар, прилегающий к высотному жилому дому на улице Новороссийской (Центральный район Волгограда). Давно все недовольны, что соседствующее с небоскребом здание КПРФ окружило себя залетными легковушками. Его хозяевам предлагалось: мол, установите шлагбаум при въезде в нежилую зону, и не будет затора от машин, а значит - и наездов...

Я полагал, что служба ГИБДД, вызванная мною, разберется во всем и вынесет свой вердикт. Однако после изучения на месте всех «за» и «против» я услышал: «Вина за вами, но вы не заплатите ни копейки...».

Возможно, что-то не доглядели служивые или, как говорится, достал их мой оппонент, как назойливая муха не отходивший от каждого ни на шаг? Впрочем, мы с женой вздохнули с облегчением – нам не по карману чинить «Мерседес», спасибо полицейским и за такой финал. Но не по себе было от сознания, что сняли вину с владельца «Мерседеса». Потому что он круче четырехколесного раритета? Пытался порассуждать об этом с молодыми офицерами, очень вежливыми. Батей меня величали. Однако, возвращая мне документы, свое мнение они так и не изменили.

Не берусь судить о выводе полиции. Хочется поговорить о лихих ребятах, готовых шельмовать по факту ДТП с целью заполучить в страховой компании немереный денежный куш. Как правило, они для этого выбирают престарелых людей, еще не расставшихся с баранкой, которые более сговорчивы и которых можно склонить к согласию своей вины ради освобождения от оплаты дорогостоящего ремонта иномарок. Ну, а получивший особое право на обретение кругленькой суммы в ОСАГО не прочь частично поделиться ею с нарядом ГИБДД (к сожалению, случается и такое)...

Я далек от мысли, что мои вежливые визави из числа нечистых на руку полицейских, но в том, что хозяин крутой тачки тоже в теме происходящего, убежден однозначно. Так, за время ожидания полиции он перечислил мне немало вариантов, позволяющих оставить с носом тех же сотрудников ОСАГО. Тем более ему, повторяю, подфартило. Заимев протокол с выводом о возмещении ущерба «по моей вине», он теперь и ссадины на своем «Мерседесе» сведет, и с коллегами наверняка удачу отметит. Я же обязан отнести копию протокола в свою страховую компанию. Для начисления штрафного процента за будущую оплату автогражданки.

Мне, пенсионеру, помимо такой санкции, придется за свои кровные денежки ремонтировать машину. Выходит, что и в самом деле – особые права у владельца гранда мирового автомобилестроения. Ветеран военной службы со своей супругой, перенесшей сложную операцию на сердце, ветераном труда, оказались не в счет. Подумаешь, царапиной внешний вид «Жигулей» слегка подпортили – не «Мерседес» же! Вот он – в цене...

Для меня случившееся загадка. Почему, скажем, мой оппонент выдает себя за владельца «Мерседеса», а управляет им, имея такой престижный номер 001, который не каждому министру по плечу? Может, в КПРФ знают «золотой ключик» загадки? Все же коллеги хозяина мерса. Работают вместе, сообща решают наболевшие вопросы. Хотя один из них, насколько мне известно, повис в воздухе – парковка на нежилой территории, где автомобильный гранд столкнулся с моим «жигуленком». Я в курсе, что и сами члены КПРФ недовольны скоплением у их служебного здания разных авто. Спрашивается, почему бы действительно не посодействовать тому, чтобы установить при въезде в место частых разборок между водителями шлагбаум? Затор легковушек исчезнет, изживут себя и ДТП различного толка.

Если пойти еще дальше, то Волгоградскому комитету КПРФ по плечу содействие в решении проблемы парковок во всех районах города-героя на Волге. Кстати, она, данная проблема, из года в год нарастает в связи с увеличением автомобильного парка в стране. Во дворах жилых зданий, например, не разъехаться – машина на машине. Это и предпосылка к аварии, и затруднение в профессиональной деятельности специалистов теплосетей, электросетей. А службе уборщиков мусора и того накладнее – попробуй, опустоши содержимое контейнеров, когда к каждому чуть ли не прилипло импортное диво типа «Рено» или «Мицубиси».

Так что моему обидчику и его товарищам карты в руки, особенно сейчас, когда с каждым днем всё активнее разворачивается выборная компания по выдвижению народных избранников в парламентские структуры нашего государства.

Не правда ли, господа коммунисты?"