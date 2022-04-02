

К жизни в новых реалиях, в условиях западных санкций сегодня неизбежно адаптируются все: от простых людей, выполняющих свою ежедневную работу, до крупного бизнеса и небольших предприятий. И если промышленники как никогда сосредоточились на импортозамещении, а сельское хозяйство и вовсе готовится к подъему, то некоторые отрасли вынуждены искать новые точки и векторы роста.

ИА «Высота 102» уже рассказывало о том, как адаптируются к новой жизни волгоградские предприниматели и сотрудники небольших фирм. Сегодня мы поговорили с дизайнером, архитектором, художником и арт-терапевтом из Волгограда Анной Букаевой. За плечами Анны – несколько крупных интерьерных проектов, десятков картин, она автор концепции нового парка перед заводоуправлением «Красного Октября». Нашу беседу мы начинали как диалог о новых экономических условиях и будущем креативной сферы, но не смогли обойти то, без чего не сможет ни один художник – тему прекрасного.

«Услуги класса люкс вряд ли перестанут быть востребованными»

Наложенные недружественными России странами санкции проникли в буквальном смысле слова в каждую семью. Как и в event-сфере, в медиа, в производстве мебели, в сфере дизайна и архитектуры некоторые клиенты отказались от услуг или поставили на паузу проекты и ремонты. По словам Анны, ряд заказчиков передумали из-за финансовой нестабильности.

– Больше клиентов пришло на короткие и недорогие услуги: консультации, планировки, концепции, – рассказала дизайнер. – Пока ситуация не стабилизируется, большие, долгие, дорогие проекты будут неактуальны. Поэтому сейчас многие дизайнеры будут фокусироваться на более бюджетных, но не менее полезных услугах. Ведь люди не перестают делать ремонты, получать ключи от квартир, а значит, и вопросы по обустройству будут возникать.

Помимо финансовой нестабильности и других рисков, качественной реализации задуманного ремонта сейчас помешают введенные наряду с санкциями ограничения импортных поставок. Их сейчас почти нет, а то, что было на складах, распродавалось по крайне неприятным ценам, говорит Анна.

– Ситуация на рынке материалов, сантехники аховая, – отметила она. – Комплектующие у подавляющего большинства производителей заказных позиций мебели, предметов интерьера зарубежные. Какие-то аналоги, конечно, есть, но низкого качества.

Тем не менее, несмотря на все ограничения и сложности, Анна Букаева считает, что в перспективе само понятие дизайнерского ремонта сохранится, а число перепрофилированных дизайнеров вырастет.

– Дорогостоящие услуги класса люкс вряд ли перестанут быть востребованными. А вот для аудитории среднего, самого уязвимого, класса, как я уже сказала выше, актуальность темы не исчезнет, но формат изменится, – уверена волгоградский дизайнер.



«Достойное жилье можно сделать без итальянских брендов»

Наибольшая ценность работы дизайнера в нынешнее время, по мнению Анны, будет состоять не столько в сервисе, сколько в просвещении как можно большего числа людей: важно показать, как важна эргономика, что есть стиль и базовые принципы приятных интерьеров. Именно так, говорит дизайнер, формируется эстетическая ДНК поколения – врожденная способность создавать вокруг себя эстетичную обстановку.

– Из-за того, что в XX веке очень часто менялась культура, что она очень долго была изолирована от Запада, что у нас был большой отток интеллигенции, у нас сформировалось весьма специфическое представление о прекрасном, – пояснила Анна. – Поэтому поколения 90-х-2000-х годов очень чётко чувствуют разницу между, условно говоря, красиво «как у них», то есть за границей, и красиво «как у нас». Например, если забронировать самую простенькую квартиру где-то в Италии, то вы увидите, что там все очень приятно, эстетично и эргономично. Если же подыскивать квартиру в аренду в России, то можно обнаружить, что приятных с эстетической точки зрения вариантов очень мало. Вот о каких различиях я говорю.



В настоящее время все большее число людей «созревают», чтобы обращаться за услугами дизайнера, поскольку хотят сделать хорошо и красиво, но не до конца понимают, как это претворить в жизнь. Но при этом дизайн интерьеров на заказ – сервис не первой необходимости и повышенной стоимости, а потому доступен далеко не всем.

– Сейчас мне бы хотелось своими «короткими» услугами помочь людям со низким и средним достатком увидеть, как можно сделать достойное, приятное, эргономичное жилье для жизни, для сдачи в аренду без дорогостоящего дизайна, без итальянских брендов, – отметила Анна Букаева. – Не журнальные интерьеры, но в то же время приятные. Чтобы у нас изжила себя фраза «как у них», чтобы мы сами могли внутренне уже отличать, что есть стильно, а что нет, что плохо, а что хорошо, что удобно и что неудобно.

«Важно даже то, какого размера лист выбирает человек»

Если перепрофилирование и смещение фокуса в работе дизайнера сейчас необходимы, чтобы выжить с материальной точки зрения, то в психологическом аспекте одной работой, что называется, сыт не будешь. Анне, как архитектору и дизайнеру, в этом плане оказалось несколько проще – свое спасение она нашла в тоже искусстве. За кисти и холосты она взялась еще несколько лет назад, но в период пандемии по-настоящему открыла для себя, а теперь и для других, арт-терапию.

– Я проповедую ресурсную арт-терапию: она помогает отвлечься, расслабиться, найти какие-то ответы внутри себя, – рассказала Анна Букаева. – Научно доказано, что у нас работает правое полушарие, а левое нас как бы контролирует, не дает подсознательному вырваться наружу. Арт-терапия помогает воспитать в себе эту внутреннюю свободу, ведь, по сути, нет никаких рамок, есть лишь какое-то задание, чтобы оттолкнуться от него и рисовать.

Во время самоизоляции, когда жившей на два города Анне пришлось остановиться в Волгограде, абстрактная интуитивная живопись стала, по ее признанию, по-настоящему терапевтичной деятельностью. Архитектор по образованию, она прошла обучение и стала дипломированным арт-терапевтом, чтобы помогать людям так же, как однажды смогла помочь себе.

– Сейчас арт-сессии оказались как никогда актуальны, индивидуальные и групповые, – добавила Анна. – Арт-терапия это поверхностная, в хорошем смысле этого слова, терапия, она не требует от меня психологического образования. Конечно, было бы плюсом, но это не обязательно, потому что я не разбираю прошлое человека, мы работаем только с текущим состоянием. Наша задача, чтобы мы провели прекрасный процесс, получили удовольствие, чтобы после было очень приятное ощущение, лучше, чем «до». Во время сессии очень многие вещи тренируются: самостоятельное принятие решения, общение со своим бессознательным. Важно все: образы, символика, цвета, даже то, какого формата лист человек выбрал, какой материал предпочитает в данный момент.



Ни одна арт-сессия не обходится без финального обсуждения процесса и полученного результата, поскольку без анализа того, что выдало подсознание, без умозаключений терапия будет неполной. Впрочем, чтобы сохранить гармонию и душевное равновесие, необязательно браться за кисти и краски, если душа к этому не лежит.