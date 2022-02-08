Колумнисты

Эксперт предложила способ решения проблемы с бездомными собаками в Волгограде

Колумнисты 08.02.2022 15:32
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08.02.2022 15:32


В декабре 2018 года вступил в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Он предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск обратно на улицу всех бездомных собак. Однако за три года своего действия он так и не доказал свою эффективность. В начале этого года Забайкалье потрясла трагедия, когда бродячие животные загрызли семилетнюю девочку в селе Домна. Жители других регионов боятся повторения произошедшего – в Волгоградской области вопрос безнадзорных собак за многие годы не потерял актуальности. Беспризорники тревожат жителей Волгограда и Волжского, несколько дней назад стая напала на пенсионерку в поселке Средняя Ахтуба, когда женщина отводила внука в школу.
В новой колонке ИА «Высота 102» основатель и директор благотворительного фонда защиты животных «Дино» Анжела Макарова рассуждает о том, как можно решить проблему бездомных собак и почему 15 приютов в Волгоградской области не могут справиться с выброшенными на улицу питомцами.
Бытует мнение, что на улицах бегают и собираются в стаи только дворняжки, которые уже в n-ном поколении родились и выросли без хозяина и крыши над головой. Но практика нашего приюта показывает и доказывает, что едва ли не половина всех бездомных собак – это породистые питомцы или их потомство в первом поколении, так называемые метисы. Это те животные, которых совсем недавно взяли в семью из питомника, но вскоре выбросили на улицу.

Именно с борьбы с таким крайне безответственным подходом и нужно начинать решать проблему бездомных животных. Пожалуй, самый наглядный и доступный пример, который следует взять на вооружение на законодательному уровне – это Европа, та же Германия. Я знакома с их опытом работы в этом направлении, там в приютах образовался дефицит, поскольку безнадзорных собак и кошек практически нет. Государство жестко контролирует всех владельцев домашних питомцев: они должны стерилизовать свое животное-компаньона, если не собираются профессионально заниматься разведением, а это в Германии очень дорого. И если собака или кошка родила потомство, это облагается внушительным штрафом.
В западных странах питомца зачастую берут в семью из приюта, а не из питомника. У нас же, по сути, сейчас идет перепроизводство животных-компаньонов – их покупка по карману многим людям, и большинство идет за котенком или щенком именно к заводчикам. Поэтому мое мнение – нужно на время запретить разводить питомцев, сделать это строго регламентированным видом деятельности. И тогда переполненные приюты наконец-то начнут пустеть, как и населенные бездомными собаками улицы.

Конечно, дело не только сугубо во владельцах животных-компаньонов. К сожалению, среди волонтеров и приютов нет единодушия и системной работы. У нас в Волгоградской области официально зарегистрировано 15 приютов, а например, в Нижнем Новгороде или Сочи – всего по одному. Однако в этих городах ситуация с бездомными животными гораздо лучше, чем у нас. Наши же приюты конкурируют между собой, действуют разобщенно, в то время как упорядоченная и системная работа действительно могла бы пойти во благо и способствовать сокращению численности собак на улицах.
Да, нужно субсидирование, нужны инвестиции – в том же Нижнем Новгороде и Сочи в приюты вложились крупные бизнесмены, неравнодушные к проблеме. У нас же нет отдачи даже среди тех фирм и организаций в промзонах, где собаки сбиваются в стаи. Мы не раз обращались к ним с просьбой стерилизовать этих животных, ведь они там не только живут, но и размножаются, их численность кратно увеличивается.
Поэтому важен системный подход: это и совершенствование федерального законодательства, которым я и множество других зоозащитников недовольны, и трансляция европейского опыта, и упорядочивание работы организаций по обращению с бездомными животными. Только так мы сможем переломить ситуацию. 

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