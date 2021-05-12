Колумнисты

Волгоградский адвокат Алексей Ушаков: Новые способы защиты людей лишь отчасти повлияют на аферы с кредитами

Колумнисты 12.05.2021 09:47
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12.05.2021 09:47


В Государственной думе разработали законопроект, позволяющий гражданам наложить запрет на оформление любых кредитов и займов на их имя. Это можно сделать самостоятельно через МФЦ, «Госуслуги» или в отделениях банков, а при необходимости снять запрет так же лично. Поможет ли изменение законодательства реально защитить людей, комментирует ИА «Высота 102» юрист, доцент Волгоградского государственного университета Алексей Ушаков.
«Инициатива Государственной думы, безусловно, положительная, и учитывая постоянный рост числа преступлений в области банковского мошенничества, общество очень ждет от властей каких-то реальных шагов в данном направлении. В последнее время практика получения банковских кредитов существенно упростилась, чем поспешили воспользоваться люди, нечистые на руку.  
Приведу пример из юридической практики по известному делу. Волгоградец Максим Корчилов решил подзаработать в интернете. Для этого он по просьбе знакомого по имени Артем, якобы умеющего зарабатывать в сети, зарегистрировал на свой номер телефона банковский электронный кошелек, а данные о нем передал своему знакомому. В результате без ведома Максима через его банковский аккаунт транзитом на разные банковские счета, включая зарубежные, были перечислены порядка 7 млн рублей.
К Корчилову впоследствии были предъявлены иски неизвестных ему людей на общую сумму более 1,4 млн рублей в счет якобы полученного им необоснованного обогащения. Сейчас эти гражданские дела находятся в различных судебных инстанциях. Одно из судебных решений Центрального районного суда Волгограда о взыскании с Максима более 500 тысяч рублей, оспоренное в кассационном порядке, уже отменено. Остальные дела находятся в стадии рассмотрения — предстоит ещё долгий и тернистый путь поиска справедливости.
В этой грустной истории, с одной стороны, для многих поучительной, есть и другая сторона – работа правоохранительных органов. Ни органы Росфинмониторинга, ни органы внутренних дел пока не могут изобличить мошенников. Районный отдел полиции уже полгода не может установить, есть ли в их действиях состав какого-либо преступления или нет.
Мошенничество во всемирной паутине либо в сфере финансовых операций онлайн стало настоящей проблемой сегодняшнего времени. Схем хищения электронных денежных средств стало так много, что даже пользователь, имеющий навыки общения в сети, может попасться на удочку мошенников. Участились случаи не только хищений денежных средств в сети, но и оформления на основании персональных данных людей кредитов и займов. И профилактическая работа — различные разъяснения и предупреждения из разряда «Будьте бдительными!», к сожалению, не дают высокого результата.
Одна из причин роста числа таких посягательств — неэффективность системы защиты персональных данных. Большинство людей не становятся жертвой похищения или утраты паспорта, но есть ли у них гарантии, что его персональные данные не будут проданы злоумышленнику в районной поликлинике или тем же банком? В эпоху масштабной цифровизации, объявленной государством, этот вопрос стоит очень остро.  
Только по официальной статистике, обнародованной правоохранительными органами за 2020 год, в нашей стране зарегистрировано свыше 190 тысяч преступлений, совершенных с использованием платежных банковских систем. При этом общероссийская раскрываемость преступлений мошеннического характера, совершенных с использованием информационных технологий, составила немногим более 21%. Одна из причин – несовершенство правоохранительных методов борьбы с такого рода преступностью, как следствие, высокая латентность таких преступлений.
Поэтому не только эта, но и любая профилактическая инициатива даст свой эффект и позволит снизить число мошеннических посягательств на средства людей, но только в условиях системного подхода. С одной стороны, нужно принимать меры по защите персональных данных и не создавать почву для распространения банковского и иных форм мошенничества. С другой, все виды мошенничества необходимо эффективно пресекать и защищать граждан от противоправных посягательств.
Подготовленный в Государственной Думе проект закона о добровольном запрете на кредитование направлен на защиту экономических интересов от банковских мошенников. А пока, как и в приведенном выше примере, спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

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