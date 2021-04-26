

Новую колонку для ИА «Высота 102» подготовила акушер-гинеколог Елена Вознесенская. Она больше 30 лет работает в родильном доме №2 Центрального района Волгограда. Елена Станиславовна – известный в Волгограде доктор, профессионал своего дела, общественник и патриот города-героя, на глазах которой родилось и выросло целое поколение волгоградцев. Врач рассуждает о демографических трендах, о том, как поменялся за последние годы собирательный образ будущей мамы. « В последние годы родов стало значительно меньше. На цикличные демографические процессы, безусловно, оказывают влияние и экономические причины. Государство понимает, что мы значительно стареем, отсюда стремление власти поддержать семьи материально. Надеемся, что такая политика принесет свои результаты.

Работая долгие годы акушером-гинекологом, я видела в разные периоды всплески рождаемости. Помню, когда пошли первые робкие шажки Правительства по социальной поддержке материнства и детства. Сначала появились выплаты за раннюю постановку беременных на учет. Следом ввели материнский капитал, который вызвал бум рождаемости. Сейчас многим семьям достаются эти выплаты - и это хорошо.

Борьбу за каждую беременность, за каждую маленькую жизнь ведем и мы, медики. Ужесточилось и законодательство, усилился контроль за медучреждениями со стороны надзорных органов. Это не просто слова, я вижу ситуацию изнутри. Любую внештатную ситуацию мы скрупулезно анализируем и делаем соответствующие выводы.

Но далеко не все зависит от системы здравоохранения. Женщина при вынашивании ребенка и родах – такой же равноценный партнер, как и врач. При этом за последние годы наметился ряд тенденций, которые не всегда положительно влияют на благополучный исход беременности.

Конечно, заметно увеличилось количество возрастных мам. 18-летних рожениц сейчас очень мало, и они не всегда социально благополучны. Первородящих в возрасте от 35 лет стало больше. Повторно рожающих, которые ближе к 40 годам, тоже достаточное количество. Я не хочу сказать, что это хорошо, или плохо. Факт, есть факт. Мы их всех любим – живущих в достатке или нет, юных или зрелых. Безусловно, использование высокотехнологичной медицинской помощи способствует и возникновению беременности, когда такие проблемы имеются, и ее успешному протеканию, и благополучным родам.

К сожалению, всеобщая цифровизация, интернетизация населения далеко не всегда идет во благо будущим мамам. С одной стороны, повысилась доступность любой медицинской информации, которая по идее должна обогащать знания пациенток, способствовать более грамотному подходу к беременности и родам. Но, увы, есть вторая сторона медали.

Из личного опыта могу сказать, что женщины подчас проверяют назначение врача и, что самое опасное, корригируют его. Но согласитесь, человек, далекий от здравоохранения, вряд ли адекватно интерпретирует свои анализы, свое представление о начале родов. Тем не менее, пациентки подчас идут наперекор экспертному мнению. К сожалению, это зачастую приводит к осложнениям. Хотя виновным при любом раскладе остается врач – не убедил, не доказал, не уговорил.

Когда женщина погружается во всевозможные форумы, она проецирует на себя чужой опыт. Да, любопытно узнать, как рожала подружка, сестра или соседка по этажу - но это не значит, что у тебя будет также. У каждой женщины только своя беременность и свои роды. Они могут быть похожими на другие случаи, а могут быть и кардинально противоположными. И здесь я могу привести огромное количество примеров в доказательство своих слов.

Если рассматривать поведение современных женщин, ожидающих ребенка, то огромный вред им наносят продукты питания, которыми заполонены наши магазины – со всякими химическим добавками, долгоиграющие молочные продукты, которые не киснут неделями. Любопытно, вроде сейчас в моде всё экологичное, спорт и ЗОЖ, но проблема по-прежнему остается серьезной.

Будущие мамы вроде бы все грамотные и начитанные, но на деле часто ведут себя иначе. О том, что они наносят вред не только себе, но и ребенку – почему-то не задумываются. «Я хочу!», - железная логика. Малышу нужны обычные продукты – мясо, творог, овощи и фрукты, а не шаурма и котлета по-киевски, не газировка жутких расцветок и даже не пакетированные соки с диким содержанием сахара.

Информации в интернете много, но на осознанность будущих мам, как ни печально, это пока заметного влияния не оказывает. Подчас мы не знаем, что с полученными в сети знаниями делать, и трактуем их так, как хочется. Никто не заходит на специализированные сайты, а на околонаучных популярных порталах каждый пишет свое мнение, которое интерпретируются каждой женщиной по-разному. И потом, не забывайте, мозг беременной устроен специфически. Иногда говорят, что беременные глупеют. Нет, природа хранит мозг будущей мамы от излишних стрессов. Поэтому она немного заторможена. Плюс гормональное воздействие – отсюда излишняя обидчивость и плаксивость.

Иногда пациентки так проникаются полученной на сайтах информацией, что врачу приходится прикладывать серьезные усилия, чтобы ее в чем-то переубедить. Я стараюсь всегда рассказывать, к чему приводит такая упертость. Когда не удается достучаться, мне очень горько, что плоды моей работы рушатся. Но, к счастью, в большинстве случаев мы находим общий язык.

В общем, поглощение в немыслимых количествах данных из интернета – не всегда есть благо. Повышать свою грамотность и уровень владения темой нужно, но давайте подходить к этому разумно и доверять, в первую очередь, мнению специалистов » .











