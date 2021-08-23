



Скорбную дату вспоминают сегодня жители Волгограда: 23 августа 1942 года самолеты люфтваффе немецко-фашистских захватчиков сбросили тысячи авиабомб на Сталинград. Разбомбленный город горел, погибли десятки тысяч мирных жителей, подверглись атакам эвакуационные судна, перевозившие людей на противоположный берег Волги. Жизнь Сталинграда раскололась на «до» и «после». С того дня прошло 79 лет. О том, почему те страшные события все чаще уходят на периферию общественного сознания и почему о них нельзя забывать даже в столь тревожное время, в новой колонке рассуждает профессор кафедры социологии и социальных отношений ВолГУ Надежда Дулина.

«В жизни каждого человека есть даты, которые память хранит, не отпускает, цепко держит, поскольку они важны и во многом определяют «траекторию» жизни этого человека. Ушли из памяти даты – и «развалилась» цепь событий и фактов на отдельные звенья…

Есть такие даты и в жизни городов. Для Волгограда одной из таких дат является 23 августа 1942 года, дата, разломившая жизнь города на «до» и «после». Со школьной скамьи помним, что в это время уже больше года по стране катилась война со всеми ее ужасами, потоками крови и слез. Да, война громыхала, громыхала достаточно близко, но 23 августа 1942 года – воскресенье, город – Сталинград – жил своей обычной жизнью, но только до 4 часов дня. А потом бомбежка, практически уничтожившая город: историки считают и вновь пересчитывают, сколько самолетов участвовало в бомбардировке, сколько вылетов они совершили сколько мирных жителей города погибло в один день, отыскивают в архивах документы, ищут новые свидетельства того дня. И всякий раз эти цифры пугают, ужасают, завораживают своей невозможностью… Но это было! И забывать этого нельзя, чтобы не повторилось, чтобы многое в истории и судьбе самого города стало более понятно. В те далекие годы сталинградцы выработали коллективный иммунитет, который позволил и город из руин поднять и вдохнуть в него новую жизнь.

Однако тех, кто был участником и свидетелем тех событий в городе все меньше (время берет своё). События нашего весьма динамичного времени, их быстрая смена и острота (за последний год мы все научились четко не только выговаривать, но и понимать, что стоит за словами «пандемия», «covid-19»; Афганистан в одночасье перестал быть историей 80-х годов прошлого века, а стал частью нашей современной истории, да мало ли чего еще) вытесняют на периферию сознания и общественного внимания далекие для новых поколений годы Великой Отечественной войны. Эти даты обозначили реперные точки в истории войны, Сталинградской битвы и нашего города. Но важно понимать, что без этих дат, памяти о них нет города, нет и нас самих.

Года три-четыре назад ко мне в трамвае (скоростном) молодой человек обратился с вопросом: «А какая сегодня дата? Вы знаете?». Было 23 августа. Можно было бы и просто дату назвать, но он не спросил: «Какое сегодня число?», и было понятно, что молодой человек ждет какого-то другого ответа. Я ответила, что знаю, эта дата – начало бомбежки Сталинграда, и пр. Парень и удивился, и обрадовался одновременно. Оказывается, он уже полдня катается в трамвае и задает людям этот вопрос. Своего рода социологический опрос проводит. Из всех опрошенных только два человека (включая меня) сказали о страшном дне в истории города. Парень не унимался и вопрошал: «Почему? Почему люди не помнят важного в своей истории?».

Вопрос можно повторить и сейчас, ответ на него дать трудно. Ведь пока мы (живые, живущие в этом городе) помним – рядом с нами все те, кто погиб, и смерть их была не напрасной, и мы становимся сильнее. Забываем, вытесняем из памяти – превращаемся в Иванов не помнящих родства, которые, как метко заметил Эдуард Асадов: «Никому ни на грош не нужны и сами!». Поэтому давайте помнить, чтобы не потерять себя».