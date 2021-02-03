



ИА «Высота 102» продолжает рубрику «Колумнисты». На прошлой неделе своим мнением о ситуации с общепитом Волгограда на фоне пандемии поделился предприниматель Вячеслав Кузьменко.

Первая неделя февраля традиционно пропитана другой темой – годовщины окончания Сталинградской битвы. В эту дату мы вспоминаем о героях войны, о том, какой ценой далась победа и уроках истории. Своими мыслями на этот счет с информагентством поделилась заслуженный учитель России, заместитель руководителя общественной организации «Дети Сталинграда» Галина Егорова.

«2 февраля – величественный день для России и всего мира, но в то же время очень личный для волгоградцев. У нас в городе живет много коренных сталинградцев, семьям которых выпала нелегкая доля - пережить осаду города. Принято считать, что подвиг в Сталинграде совершила Советская Армия – все так и есть. Но нельзя забывать и о подвиге мирного населения, попавшего в оккупацию. Люди оказались совершенно в чудовищных условиях: не было ни пайков, ни карточек. Как насекомые, они были загнаны в земляные щели и питались, чем придется. Воду добывали под пулями фашистов. Жили в землянках – даже после войны.

По моим личным ощущениям, трагедия мирных жителей остается в стороне - о ней почему-то стараются не вспоминать.

Кто не знает, напомню, что детям Сталинграда в свое время выдали именные удостоверения, но не всем. А только тем, кто с 23 августа 1942-го по 2 февраля 43-его находились в городе. Те, кого угнали в концлагеря, Германию, кто сумел перебраться за Волгу или уехать куда-то еще - такие документы не получили. А ведь многие из жителей по окончании битвы вернулись в город.

Да, в Ленинграде блокада длилась 900 дней, а у нас 200. Ну, и что? Официально ведь население Сталинграда не было эвакуировано. Люди гибли под бомбежками или от голода. Тех, кто выжили, не хотят ни знать, ни слушать - я не знаю, почему. Может быть, эту тему закрывают, чтобы не признаваться в том, что в Сталинграде не была организована эвакуация?.. Стихийный выезд из города мирного населения начался только 26 августа, когда Сталинград разбомбили. Хотя были и такие, кто принципиально не хотели уезжать. Среди них – моя бабушка, которую с тремя детьми угнали в концлагерь в Белую Калитву. Пропаганда хорошо работала, и все были уверены, что город ни за что немцам не отдадут. К нам сюда тогда прибыло много беженцев из Ленинграда и Украины - они были уверены, что к городу с таким именем фашистам не дадут даже близко подойти.

Получилось иначе. И большое счастье, что Сталинград отстояли. Память о подвиге советских солдат на нашей земле – священна. Только почему простые сталинградцы, на глазах которых разворачивались эти страшные события, оказались в стороне этого величия?

Сколько раз наши депутаты Госдумы поднимали вопрос о необходимости учреждения статуса жителей осажденного Сталинграда. Но решения никакого так и не приняли.

Мы рады, что на днях севастопольцев приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. А сталинградцев - нет. Теперь у наших стариков появилась надежда, что и их просьбу, которую они высказывают много лет, услышат.

Меня огорчают наши люди, которые в Фейсбуке пишут: «Везде были дети войны. В Цхинвале недавно тоже были события. Они тоже должны о чем-то просить государство? Почему сталинградцы все время с протянутой рукой ходят?».

Да они не с протянутой рукой – им не нужны деньги. Им нужно, чтобы восстановили величие Сталинграда – города мировой славы. Это разломная земля, которая заслуживает достойного отношения. Не лично эти люди, а сам город и земля.

Сейчас самым молодым из Детей Сталинграда - от 83 лет. По состоянию на прошлый год в живых оставалось 4628 человек. Они быстро уходят - каждый год по 500-600 стариков.

Должен появиться статус жителей осажденного Сталинграда. У самих дедов, кстати, нет обиды. Я спрашиваю у них, и мне говорят: «Значит, такая была цена победы, и надо было терпеть».

Единственное, с чем они не могут смириться, так это с тем, что они жили в детстве и юности в великом Сталинграде, который восстанавливали лучшие архитекторы страны. Что осталось от этого величия?.. Они не могут осознать, что заводы не работают, которые они строили, восстанавливали, на которых работали. Люди бегут из города, посетить который после войны стремились люди всех стран мира.

Например, известный конструктор Олег Ширяев работал в КБ «Сталинградский тракторный». Несколько созданных им моделей трактора признаны лучшими в мире, их сравнивают с марками «Мерседес» или «Форд». А завода сейчас нет – одни руины.

Среди жителей осажденного и героически восстановленного Сталинграда Клим Коняхин - диктор радио, наш Левитан; профессор археологии Владислав Мамонтов; всемирно известный академик РАН Олег Трубачев. Их уже нет с нами. А те, кто еще живы, думают о том, как сберечь честь и славу города-героя, города федерального значения, города-труженика.

Не нужны им эти копейки в виде пособий, или значки. Они просто хотят, чтобы город снова был великим. Чтобы потомки помнили, какой ценой, в том числе и гражданского населения, матерей и детей, завоевано мирное настоящее и будущее».



