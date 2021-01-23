Жительницу Волжского поздравил со 100-летним юбилеем президент России





Сегодня 100-летие со дня рождения отмечает жительница Волжского, ветеран Великой Отечественной войны Асия Гайнановна Мустафина. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, Асия Гайнановна отпраздновала этот юбилей в кругу большой семьи.

Асия Гайнановна родилась 22 января 1921 года в поселке Нижний Баскунчак Астраханской области. Во время Великой Отечественной войны работала электриком на электростанции, обеспечивала энергоснабжением элеватор поселка. После окончания войны встретила будущего супруга и уже вместе с ним с маленькими детьми в 1953 году переехала в молодой строящийся Волжский. Здесь Асия Гайнановна работала на заводе ЭВТ, трудилась на совесть – ее фотография неоднократно украшала заводскую доску почета.

Представители администрации Волжского вручили ветерану Великой Отечественной войны приветственный адрес от Президента страны, поздравление от главы Волжского и подарок.

За праздничным столом собралась почти вся большая семья Мустафиных – дети, внуки, правнуки. По словам родных, Асия Гайнановна до последнего сама хлопотала по хозяйству, убирала дом, пекла пироги, рецепты которых теперь осваивает вся женская часть семьи. 100 лет – солидный возраст, и сейчас труженица тыла – под чутким вниманием близких, которые окружили ее заботой и любовью.



