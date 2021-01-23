Коронавирус замаскировался и убил женщину в Волгограде





Смерть троих женщин и двух мужчин от коронавируса подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе региона, 49-летнюю волгоградку доставили в больницу с обострением хронического заболевания. При обследовании выяснилось, что у нее двухсторонняя пневмония. Женщину доставили в 4-ю больницу, где у нее был выявлен COVID-19. Спасти жительницу Волгограда не удалось.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 58-летняя жительница Котельниковского района и 54-летняя женщина из Серафимовичского района.

В скорбном списке и двое мужчин 57 и 38 лет. Молодой мужчина проживал в Калачевском районе. Почувствовав недомогание, он сразу обратился за медицинской помощью, лечился амбулаторно. Положительной динамики в лечении не наблюдалось, поэтому его госпитализировали в районную больницу, где он и скончался. Второй мужчина проживал в Клетском районе. Неделю он лечился сам, а потом обратился за медицинской помощью, но болезнь оказалась сильнее.



