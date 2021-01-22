



Водитель новенького автомобиля Mercedes пострадал сегодня в дорожной аварии в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло около 11:00 на улице Комсомольская в Центральном районе.





По предварительной информации, 33-летняя женщина водитель, управляя "ВАЗ-2112", двигаясь со стороны Комсомольского моста в сторону Волги на мигающий зеленый, совершила столкновение с автомобилем Mercedes. Иномарка двигалась во встречном направлении со стороны Волги и поворачивала налево в сторону Аллеи Героев.





От удара водитель Mercedes перепутал газ с тормозом. Вместо тормоза он нажал на газ, в результате иномарка въехала в подземный пешеходный переход, а потом в дерево.

Водителя Mercedes госпитализировали. Причины и подробности аварии выясняются.



