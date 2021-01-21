В Волгограде бывшему следователю грозит 5 лет за "состряпанный" протокол





Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего следователя отдела полиции №2 УМВД России по Волгограду. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.303 УК РФ (фальсификация следователем доказательств по уголовному делу), рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, у обвиняемого, расследовавшего уголовное дело по ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), возникла необходимость допроса в качестве свидетеля закупщика наркотиков.

Старший следователь составил от имени закупщика протокол его допроса в качестве свидетеля. При этом фактически допрос свидетеля не производился. В дальнейшем обвиняемый подписал сфальсифицированный протокол допроса свидетеля и приобщил его в качестве доказательства к материалам уголовного дела.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что свидетель в допросе не участвовал, в связи с чем в дальнейшем следователь сам стал фигурантом уголовного дела. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО по Краснооктябрьскому району Волгоград СУ СК России по Волгоградской области.

Обвиняемый от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Уголовное дело направлено прокурором района для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд.

Санкция ч.3 ст.303 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.



