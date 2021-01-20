В Волгограде главбуха завода осудили за потраченные на родню миллионы

Расследования 20.01.2021 17:27
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20.01.2021 17:27
Два года в колонии общего режима за присвоение чужих миллионов проведет главный бухгалтер предприятия по производству горчичного масла Светлана Бахтиенко. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Советского районного суда Волгограда, вынесенного 56-летней женщине 7 сентября прошлого года. Ее признали виновной в присвоении вверенных ей денег с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и назначили два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вину Бахтиенко не признала и обжаловала приговор. Однако областной суд оставил его без изменения, а жалобу - без удовлетворения.
В суде установлено, что Бахтиенко, являясь главным бухгалтером производственного предприятия, с 2000 по 2018 годы вносила недостоверные данные в бухгалтерскую документацию, оформляя договоры дарения денежных сумм и ценных подарков от имени завода своим родственникам.
Всего таким способом женщине удалось похитить более 7,5 млн рублей.
Нарушения финансовой дисциплины были вскрыты в ходе налоговой проверки в 2018 году, в рамках которой была установлена задолженность по налогам, образовавшаяся в результате махинаций главного бухгалтера.
Приговор вступил в законную силу.
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