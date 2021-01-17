В Москве задержали прилетевшего из Германии Алексея Навального





В московском аэропорту Шереметьево задержан Алексей Навальный. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, самолет из Берлина должен был приземлиться во Внуково, где Навального ожидали сторонники, однако перед самой посадкой воздушное судно было отправлено в Шереметьево.

В УФСИН России по Москве официально заявили, что с 29 декабря 2020 года Навальный находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока».

В конце декабря прошлого года против него было возбуждено уголовное дело по 4 ст. 159 УК России. Алексею Навальному и его сторонникам вменяют присвоение более 350 миллионов рублей, принадлежащих различным некоммерческим фондам.

С конца августа прошлого года он находился в Германии, где проходил лечение. Ранее Алексей Навальный и европейские СМИ сообщали о его отравлении. Однако российские врачи заявляли о том, что у пациента произошло нарушение обмена веществ, следов яда в анализах обнаружено не было.



