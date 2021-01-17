В Волгограде ребенок получил ожог в сгоревшей даче

Происшествия 17.01.2021 10:07
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17.01.2021 10:07
Девятилетний ребенок пострадал при пожаре на даче в СНТ «Дзержинец» Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило сегодня под утро – в 4.20 ч. Горел дачный дом размером 4 на 4 метров по всей площади. Пожарные расчеты 1-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 4.45 ч. Ребенок получил ожог ступни. Причина пожара устанавливается.
А вот последствия пожара в Камышине оказались более трагичными. Накануне около двух часов дня здесь загорелась квартира в одном из домов в 8-ом мкр. Хотя пожар потушили почти за десять минут, без жертв не обошлось. В пожаре погиб 69-летний мужчина. Причина пожара также пока неизвестна.
В ГУ МЧС по Волгоградской области в очередной раз настоятельно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
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