Игрока волгоградского «Ротора» не взяли в Турцию из-за подозрения на коронавирус





Сегодня в турецком Белеке волгоградский «Ротор» проведет первую тренировку на сборах. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, защитник Седрик Гогуа ранее сдал сомнительный тест на коронавирус и присоединится к «Ротору» позднее.

Тем временем в клубе продолжается трансферная компания. Защитнику Патрисио Матрикарди предложено заняться поисками нового клуба для продолжения карьеры. Олег Николаев находится на просмотре в астраханском «Волгаре», куда может перейти на правах аренды до конца сезона. Завтра в расположение команды прибудет полузащитник Гиорги Арабидзе.

На средиземноморском побережье вместе с игроками основы будут готовиться игроки из молодежного состава: вратарь Даниил Кузнецов и полузащитник Владимир Медведь. Также в Турцию на просмотр прибудут несколько потенциальных новичков.



