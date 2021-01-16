Спорт

Игрока волгоградского «Ротора» не взяли в Турцию из-за подозрения на коронавирус

Спорт 16.01.2021 13:50
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16.01.2021 13:50


Сегодня в турецком Белеке волгоградский «Ротор» проведет первую тренировку на сборах. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе,  защитник Седрик Гогуа ранее сдал сомнительный тест на коронавирус и присоединится к «Ротору» позднее. 
Тем временем в клубе продолжается трансферная компания. Защитнику Патрисио Матрикарди предложено заняться поисками нового клуба для продолжения карьеры. Олег Николаев находится на просмотре в астраханском «Волгаре», куда может перейти на правах аренды до конца сезона. Завтра в расположение команды прибудет полузащитник Гиорги Арабидзе.
На средиземноморском побережье вместе с игроками основы будут готовиться игроки из молодежного состава: вратарь Даниил Кузнецов и полузащитник Владимир Медведь. Также в Турцию на просмотр прибудут несколько потенциальных новичков.

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