В Волгоградской области к должникам за свет сначала приходят роботы





Ежемесячно более 20 тысяч уведомлений по телефону и около 60 тысяч в СМС получают должники за электроэнергию в Волгоградской области, сообщает ПАО «Волгоградэнергосбыт». Уведомление о наличии долга направляется уже через месяц после появления долга за электроэнергию в платежной квитанции. А абонентам со значительной суммой долга поступает телефонный звонок – либо от оператора контакт-центра компании, либо от робота-информатора.

Информирование потребителей о наличии задолженности – первый этап работы ПАО «Волгоградэнергосбыт» с должниками. Если же неплательщик не производит оплату после получения уведомлений, он становится объектом санкций, и прежде всего, судебных исков. По состоянию на 15 декабря 2020 года в суд было направлено исков на 14,2 тысяч неплательщиков на общую сумму 105,2 миллиона рублей. Долги 10,1 тысяч из них взыскивались с помощью службы судебных приставов.

Также согласно законодательству РФ должникам за услуги ЖКХ может быть ограничена поставка электроэнергии. 1 января 2021 года действие моратория на применение этой меры закончилось.

Как сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт», списки на отключения всех должников уже готовы, и по ним уже началась рассылка уведомлений. Массовый ввод ограничений состоится уже в феврале.

При этом, и до ввода моратория на отключения в 2020-м году энергетики успели направить более 11 тысяч заявок на ввод ограничений коммунального ресурса для неплательщиков, задолжавших более 78 млн. рублей.

сбытовых участков, в официальных онлайн-чатах на сайте компании energosale34.ru, в мессенджерах Viber и Telegram , а также в Личном кабинете на сайте компании. ПАО «Волгоградэнергосбыт» призывает всех потребителей при получении информации о задолженности не затягивать с оплатой. Уточнить данные по причинам и периоду возникновения долга можно в контакт-центре компании по телефону 96-07-03 ив официальных онлайн-чатах на сайте компании energosale34.ru, в мессенджерах, а также в Личном кабинете на сайте компании.

Оплатить задолженность можно с помощью онлайн-сервисов быстро, просто и без комиссии:

https://energosale34.ru/ без регистрации по номеру лицевого счета; – на официальном сайтебез регистрации по номеру лицевого счета;

https://lk.energosale34.ru/ или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт». – в личном кабинете на сайте компанииили в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт».

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