Губернатор пообещал новые кадровые изменения в администрации Волгоградской области

Политика 13.01.2021 12:19
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13.01.2021 12:19
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал недавние кадровые изменения в администрации региона, отметив, что они будут продолжены, сообщает ИА "Высота 102".
В начале текущей недели, напомним, своих постов в администрации Волгоградской области лишились двое руководителей - Светлана Матова и Александр Сторожук. Матова возглавляла комитет по развитию туризма, а Сторожук руководил инспекцией государственного строительного надзора. Губернатор отметил, что кадровые изменения произошли после анализа итогов работы за 2020 год всех подразделений обладминистрации.
"В ходе реализации задач социально-экономического развития Волгоградской области продолжается работа по повышению эффективности системы управления – ее структура корректируется исходя из актуальных целей и поставленных задач. Такой анализ мы предварительно провели и по итогам 2020 года. И уже видим, какие изменения и какую донастройку системы управления необходимо провести по каждому из направлений работы, чтобы повысить качество реализации стоящих перед нами задач", - сообщил глава региона сегодня на встрече с представителями бизнес-сообщества Волгоградской области.
Губернатор отметил, что в 2020 году удалось в полном объеме выполнить социальные обязательства и в целом реализовать намеченные планы благодаря поддержке главы государства и правительства РФ. Значительные средства были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией и поддержку реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, прежде всего в наиболее пострадавших отраслях и сферах.
Некоторые решения, как отметил Андрей Бочаров, приходилось принимать практически в ручном режиме. К примеру, о продолжении работы всех основных субъектов экономической деятельности в сложных условиях пандемии, но с соблюдением всех норм и требований комплексной безопасности.
Так, по итогам 2020 года на территории Волгоградской области федеральный пакет мер (кредитная и налоговая поддержка, мораторий на проверки) оценивается в 22 миллиарда рублей. Они коснулись 30 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а также предприятий и организаций реального сектора экономики.
"Объем трех пакетов мер региональной поддержки, два из которых мы приняли еще на первых этапах борьбы с коронавирусной инфекцией – в начале апреля и в начале июня 2020 года, а третий – в декабре 2020 года, оценивается в общую сумму более 7,4 миллиарда рублей. Это – прямая финансовая поддержка бизнеса, налоговые льготы, арендные каникулы, отсрочки платежей, содействие инвестиционной деятельности, административные меры поддержки и другое", - сообщил Андрей Бочаров.
По его словам такие меры поддержки были и остаются доступными для более чем 50 тысяч представителей малого и среднего бизнеса Волгоградской области.
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