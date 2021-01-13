Заката не видно: коронавирус не отпускает Волгоградскую область





Еще четверо человек в Волгоградской области скончались от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, от инфекции погибли уже 523 жителя области. Количество выздоровевших за последние сутки превышает число заразившихся – 265 против 262.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 38823 случая COVID-19. Чуть более 36,9 тысячи человек на сегодняшний день поправились.



