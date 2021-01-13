Заката не видно: коронавирус не отпускает Волгоградскую область

Здравоохранение 13.01.2021 11:43
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13.01.2021 11:43
Еще четверо человек в Волгоградской области скончались от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, от инфекции погибли уже 523 жителя области. Количество выздоровевших за последние сутки превышает число заразившихся – 265 против 262.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 38823 случая COVID-19. Чуть более 36,9 тысячи человек на сегодняшний день поправились.
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