Общество 12.01.2021 18:01
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12.01.2021 18:01
Ежедневные гигантские пробки на мосту в Красноармейском районе Волгограда связаны с неудовлетворительным состоянием этого сооружения. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, сотрудники отделения дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду проверили состояние улично-дорожной сети на мосту в Красноармейском районе. Участок дорожного покрытия был обследован с применением специального оборудования.
Проверка показала нарушения специальных стандартов и ГОСТов, регламентирующих допустимые изъяны дорожного полотна. Отдельные просадки асфальта и выбоины не могут быть больше 15 сантиметров по длине, 60 сантиметров по ширине и глубине 5 см. На деле оказалось, что в некоторых местах эти показатели превышены.
Нарушения зафиксированы актами. К собственникам дорог и подрядным организациям будут приняты меры в соответствии со ст. 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". Примечательно, что в конце 2020 года по результатам обследования данного участка проезжей части инспекторы уже выдавали два предписания об устранении нарушений, которые не были выполнены.
На состояние моста через Волго-Донской судоходный канал автолюбители жаловались регулярно, но в последнее время таких сообщений в социальных сетях стало еще больше. Волгоградцы сообщали о ямах, через которые с трудом проезжают даже грузовые машины. Вынужденное снижение скорости на таких участках приводило к заторам на дорогах. Такие сообщения поступали и в дежурную часть госавтоинспекции.
Напомним, о неудовлетворительном состоянии моста и необходимости его капитального ремонта губернатор заявлял еще в 2016 году. Однако позже было принято решение о возведении нового сооружения в рамках первого этапа строительства трассы в обход Волгограда. В ноябре 2020 года сообщалось, что на обходе Волгограда уже начался монтаж пролетов моста через Волго-Донской канал.
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