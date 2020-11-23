Строители обхода Волгограда покоряют водоем





На обходе Волгограда начался монтаж пролетов моста через Волго-Донской канал. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, специалисты планируют приступить к самой сложной части работ – надвижке пролетных строений непосредственно над водоемом в 2021 году.

К работам по строительству моста через Волго-Донской судоходный канал дорожники приступили ровно год назад. Уже готовы 17 из 27 опор, 10 – в разной стадии готовности. Для сборки и монтажа пролетов будущего сооружения на объект доставлено 1400 тонн металлоконструкций - это 13% от общего объема.

Продолжается возведение насыпи под строительство основного хода дороги и будущих транспортных развязок – на объект уже завезено около 1,2 млн. кубометров грунта, что составляет 30% от требуемого объема.





Строительство первого этапа обхода Волгограда началось в 2019 году. На новом четырехполосном участке дороги протяженностью 12 км возведут три транспортные развязки, которые обеспечат выезд на федеральную трассу Р-22 "Каспий" (астраханское и элистинское направления), на региональную автодорогу Волгоград – Котельниково – Сальск, а также въезд в областной центр. Сооружение позволит разгрузить существующий мост в черте города и перенаправить транзитный поток на участок объездной Волгограда, что снимет транспортное напряжение в Красноармейском районе. Завершить работы первого этапа планируется в 2024 году.



