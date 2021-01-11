



Представительство Волгоградской области в Москве объявило аукцион на предоставление парковочных мест для шести автомобилей органа исполнительной власти региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено почти 900 тысяч рублей. Представительству Волгоградской области в Москве понадобились парковочные места во дворе дома №6 в переулке Мамоновский или на территории во дворе дома №4 строение 1 по этому же переулку. Услуги должны предоставляться в течение всего этого года по картам многоразового использования, выданных для каждого автомобиля.

Между тем, КСП Волгоградской области в отчете о финансовой деятельности представительства Волгоградской области в Москве за 2019 год указывало на факт увеличения расходов ведомства почти на 600 тысяч рублей по сравнению с предыдущим годом за счет увеличения количества парковочных мест в аэропорту «Шереметьево». Так, в позапрошлом году чиновники представительства оплачивали за бюджетный счет парковки в двух терминалах.



