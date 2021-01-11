Прогулка по «гетто»: обитатели брошенного властями аварийного квартала в Волгограде сняли безнадегу и мрак своей жизни











Жители аварийного квартала в Кировском районе Волгограда даже уже не жалуются на тяготы своего существования. Они просто сняли кусочек своей обреченной на вечное унижение жизни на видео и прислали его в редакцию ИА "Высота 102". В небольшом видеосюжете, в импровизированной прогулке по подъезду аварийного дома №29 по ул. Воронкова и его окрестностям – боль, обреченность и безысходность.

Заваленный хламом двор, сгоревший мусорный бак, в подъезде – проваливающиеся полы, а течь на трубе, проходящей рядом с домом, жители пытаются остановить с помощью полиэтиленового пакета. Конечно, вода продолжает вытекать прямо под дом, который стоит на земле безо всякого фундамента, угрожая лишить его и без того мифической опоры.

О бедах этого квартала, часть домов в котором признана аварийными, ИА «Высота 102» сообщало не раз. Двухэтажки были построены еще пленными фашистами и жить в них давно уже нельзя: стены «разрывает» трещинами, окна и двери не закрываются из-за деформации, полы просели. Недавно построенная рядом с аварийными домами котельная добавила проблем жильцам аварийных домов – в квартирах ощущается постоянная вибрация.





«Нас обещали расселить в 2020 году, теперь сказали, что только через пять лет. Как здесь доживать, мы не представляем – того и гляди, второй этаж рухнет на первый и всех нас похоронит», - констатируют жильцы.

Управлять такими домами желающих нет. Раньше формально ответственность за содержание аварийных двухэтажек несла скандальная УК «Гала Парк» - ее назначила администрация Кировского района. Недавно «Гала Парк» сменили на другую УК. Но, по словам волгоградцев, ничего не поменялось – домами никто не занимается, двор никто не убирает. «Только приходят платежки, например, за двухкомнатную квартиру выходит по 7 тысяч рублей», - рассказывают жильцы.



