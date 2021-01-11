Нарастить и развернуть: губернатор Волгоградской области заявил о готовности региона принять новый удар коронавируса





Наращивание мощностей лабораторного звена, продолжение массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, приведение в готовность к повышенным нагрузкам поликлинического и амбулаторного блоков — основные темы, рассмотренные сегодня на оперативном совещании, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области.

«Впереди еще Старый Новый год, светлый праздник Крещения, поэтому прошу не ослаблять внимания и отнестись со всей ответственностью к выполнению задач, стоящих в этот период. Еще раз обращаю внимание, что, несмотря на стабильную и контролируемую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, сохраняются угрозы здоровью жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции», — губернатор напомнил, что оперативный штаб продолжает работу, направленную на сдерживание распространения COVID-19, пневмоний и простудных заболеваний.

Для повышения эффективности выявления новых случаев заболевания в регионе нарастили количество исследований до 6-7,5 тысячи тестирований в сутки. В целом общее число проведенных в Волгоградской области исследований уже превысило 1,1 миллиона.

«Принято решение о дополнительном наращивании лабораторных мощностей по проведению исследований на наличие коронавирусной инфекции — до 9 тысяч тестирований в день, путем открытия в текущем году еще трех лабораторий в Волжском, Михайловке и Камышине», — глава региона поставил задачу обеспечить ввод объектов в строй до первого марта 2021 года.

В настоящее время инфекционный коечный фонд в Волгоградской области достаточен и сохраняется в объеме более 8 тысяч — резерв поддерживается на уровне 30%, заявлено в администрации региона.

Продолжается массовая прививочная кампания от коронавирусной инфекции: созданы и работают 26 прививочных центров. По состоянию на 11 января текущего года уже привито свыше пяти тысяч человек.

Тем не менее, учитывая объективное увеличение социальных контактов, в том числе за счет приезда родственников, возвращения домой в Волгоградскую область на время праздников студентов, а также жителей из традиционных мест зимнего отдыха, после новогодних каникул и рождественских праздников прогнозируется рост обращений в лечебные учреждения за медицинской помощью.

В связи с этим планируется принять дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

В частности, заявлено в случае необходимости нарастить мощности амбулаторного и стационарного приема;

в случае осложнения ситуации обеспечить ввод в работу необходимого количества инфекционных коек из созданного резерва в 1000 дополнительных мест, которые уже определены и сформированы на базе лечебных учреждений Волгоградской области;

продолжить плановый и внеплановый выездной контроль за оказанием амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, за работой информационных центров на базе комитета здравоохранения, образовательных учреждений Волгоградской области, а также за проведением массовой прививочной кампании.



