Здравоохранение 10.01.2021 11:56
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10.01.2021 11:56
Пять человек за сутки скончались от коронавируса в Волгоградской области. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 507 человек.
Вирус выявили у 261 жителя региона. Из стационаров за сутки выписались 253 человека. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Волгоградской области превысило 38 тысяч.
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