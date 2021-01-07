Спорт

Волгоградский «Ротор» убывает на берег турецкий

Спорт 07.01.2021 08:45
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07.01.2021 08:45


Сине-голубые отправляются на сборы в турецкий город Белек. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, сначала волгоградцы соберутся в Москве для прохождения углубленного медицинского обследования 14 января. Первый тренировочный сбор у волгоградцев стартует 15 января в турецком Белеке и продлится до 26-го числа. Второй УТС пройдет с 30 января по 11 февраля, а заключительный этап подготовки к возобновлению Тинькофф РПЛ будет проходить с 15 по 24 февраля. Затем команда сразу отправится в Саранск на выездную игру против «Тамбова».
«Ротор» проведет в Турции два контрольных матча. Первая встреча в 2021-м году состоится 21 января против польского «Заглембе» из Любина. Вторая запланирована на заключительный день первого УТС. Соперником подопечных Александра Хацкевича станет словенский футбольный клуб «Мура».
Между тем, пока закупка на оказание услуг по проживанию, питанию футболистов, аренды поля в Турции клубом «Ротора» не объявлена. В прошлые годы сборы в турецком Белеке обошлись волгоградской команде почти в 4 миллиона рублей. 

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