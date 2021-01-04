Центры онкопомощи откроют в четырех городах Волгоградской области





В 2021 году центры диагностики и онкопомощи появятся в Волжском, Калаче-на-Дону, Урюпинске и Палласовке. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня губернатор Андрей Бочаров во время выездного совещания в ЦАОП, который в 2020 году начал работать на базе поликлиники № 4 Ворошиловского района Волгограда.

Центр диагностики и онкопомощи в поликлинике № 4, к которому относятся около 240 тысяч жителей Ворошиловского, Советского и Кировского районов Волгограда, — один из 10-ти ЦАОП, созданных в 2020 году на территории Волгоградской области. Здесь организованы кабинеты врачей-онкологов, оборудованы помещения для различного вида исследований, проведения КТ-диагностики, работает дневной стационар. Губернатор отметил, что 10 центров амбулаторной онкологической помощи обслуживают территорию с населением 1,7 миллиона человек. Пройти обследование, установить диагноз и получить назначения можно и в условиях пандемии.

В созданных центрах амбулаторной онкопомощи уже принято 16,9 тысячи пациентов. Диагноз подтвердился у 1,6 тысячи обратившихся, при этом в 63% случаев выявлены заболевания на ранней стадии. Создание всей сети ЦАОПов власти региона планируют завершить в 2021 году. Всего их будет 14.

«14 центров, которые концу 2021 года введут в эксплуатацию, будут являться базовыми. Мы получим стройную систему, которая вне зависимости от того, где проживает человек — в городе или сельской местности, в полном объеме обеспечит пациентов диагностикой, высококвалифицированной медицинской помощью», - отметил глава региона.



