Жители двух районов Волгограда опять остались без воды





Жителям Краснооктябрьского и Дзержинского районов Волгограда вновь не посчастливилось остаться без холодной воды из-за порыва на магистральном водопроводе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Концессий водоснабжения», авария произошла накануне поздно вечером на пересечении проспекта Металлургов и улицы Еременко.

Из-за порыва холодное водоснабжение перекрыли в части Краснооктябрьского и на нескольких улицах Дзержинского районов. На месте ЧП всю ночь работали две аварийные бригады и спецтехника, в настоящее время завершаются сварочные работы. В ближайшее время вода вернется в дома потребителей.

Это уже третий крупный порыв в Краснооктябрьском районе за последние несколько дней. 30 декабря авария произошла на улице 39-й Гвардейской, 31 декабря при запуске водоснабжения труба треснула в другом месте. Дважды отключали ресурс и в микрорайонах Семь ветров и Жилгородок 31 декабря из-за проблемы на насосной станции – Новый год часть волгоградцев встретили без воды.