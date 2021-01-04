Происшествия

Жители двух районов Волгограда опять остались без воды

Происшествия 04.01.2021 10:37
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04.01.2021 10:37


Жителям Краснооктябрьского и Дзержинского районов Волгограда вновь не посчастливилось остаться без холодной воды из-за порыва на магистральном водопроводе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Концессий водоснабжения», авария произошла накануне поздно вечером на пересечении проспекта Металлургов и улицы Еременко.
Из-за порыва холодное водоснабжение перекрыли в части Краснооктябрьского и на нескольких улицах Дзержинского районов. На месте ЧП всю ночь работали две аварийные бригады и спецтехника, в настоящее время завершаются сварочные работы. В ближайшее время вода вернется в дома потребителей.
Это уже третий крупный порыв в Краснооктябрьском районе за последние несколько дней. 30 декабря авария произошла на улице 39-й Гвардейской, 31 декабря при запуске водоснабжения труба треснула в другом месте. Дважды отключали ресурс и в микрорайонах Семь ветров и Жилгородок 31 декабря из-за проблемы на насосной станции – Новый год часть волгоградцев встретили без воды.

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