



Волгоградской области проиндексировали социальные пособия жителям региона на 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликовано соответствующее постановление администрации региона. С учетом инфляции скорректированы все виды социальной помощи и пособия. Так, ветераны труда теперь ежемесячно будут получать 596 рублей – прибавка по сравнению с прошлым годом составила 21 рубль. Пособие на ребенка из семьи, имеющей доход ниже прожиточного минимума, увеличится до 339 рублей, тогда как в прошлом году было 327 рублей. Увеличение пособия коснется и тружеников тыла, а также пострадавших от репрессий – раньше этим категориям платили 657 рублей в месяц, а в будущем году они будут получать 681 рубль. Дети из многодетных семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума получат по 593 человека на каждого ребенка. Это больше, чем в 2020 году – 572 рубля. Родитель ребенка-инвалида получит пособие по уходу в размере 700 рублей, прибавка составит 24 рубля.

Самая «грандиозная» прибавка коснется одиноких граждан, чей доход ниже прожиточного минимума. В 2020 году они получали 206 рублей социальной помощи, а в следующем будет уже 213 рублей.

Также проиндексированы другие виды социальной помощи. Например, пожизненное содержание ВИЧ-инфицированным теперь составит 14110 рублей, будет увеличена помощь гражданам, потерявшим имущество в результате пожара и т.д.



