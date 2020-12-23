Общество 23.12.2020 18:19
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23.12.2020 18:19
Городищенский районный суд вынес решение о сносе капитальных объектов усадьбы "Сосновый бор". Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, собственники базы отдыха должны в течение двух месяцев после вступления решения в силу демонтировать за свой счет гостиницу с подземным рестораном, спа-галерею, здания бань, бассейны, котельную и гостевые дома. Такая обязанность судом возложена на на ответчиков Волколупову, Зубкова и Фомина. Истцом выступила администрация Дзержинского района.
Из материалов дела следует, что комиссией администрации по вопросам самовольного строительства установлено, что капитальные объекты усадьбы "Сосновый бор" площадью 14,3 тысячи квадратных метров возведены незаконно. В частности, отсутствуют разрешение на строительство и проектная документация, прошедшая государственную экспертизу. Кроме того, постройки расположены на земельном участке, отведённом для иных целей.
С учетом представленных истцом и принятых судом доказательств угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц при эксплуатации спорных объектов, суд пришёл к выводу о необходимости их сноса.
В удовлетворении требований истца к Рулевой Е.А. суд отказал, поскольку последняя не является собственником спорных земельных участков и объектов недвижимости.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
В октябре арбитражный суд Волгоградской области вынес аналогичное решение по иску райадминистрации о сносе нескольких объектов скандально известной усадьбы. ООО "Сосновый бор" обязали сравнять с землей здание ресторана, семь гостевых домов отдыха и два хозблока. В настоящее время решение суда обжалуется в апелляционной инстанции. Учредителями компании являются Владимир Зубков и Татьяна Волколупова.
Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей "Соснового бора" - бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога дома губернатора Волгоградской области. В "Сосновом бору" летом 2019 года следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону проводили обыски.
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