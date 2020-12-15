В Волжском задержали скрывшегося после наезда на школьника водителя

Происшествия 15.12.2020 10:40
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15.12.2020 10:40
В Волжском водитель скрылся после того, как машина под его управлением сбила подростка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 16-00 час. 51-летний водитель, управляя «Рено Логан», двигаясь по ул. Логинова со стороны ул. Кирова в сторону ул. Горького, напротив дома №4/2 по ул. Логинова совершил наезд на 14-летнего пешехода. Школьник переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомашины с места ДТП скрылся, но в ходе оперативных мероприятий был задержан сотрудниками полиции. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами госпитализирован.
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