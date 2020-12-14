Политика

Главный жириновец Волгоградской области заводит своего человека в избирком

Политика 14.12.2020 16:40
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14.12.2020 16:40


Реготделение ЛДПР в преддверии выборов инициировало кадровую замену своего представителя в избиркоме Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в региональный парламент поступил проект постановления об освобождении с должности члена ИКВО с правом решающего голоса 47-летней Елены Пудиковой. На ее место предлагается утвердить Владислава Никоненко, руководителя Волгоградского городского отделения ЛДПР. 24-летний политик является помощником депутата облдумы, регионального координатора либерал-демократической партии Алексея Логинова. В этом году он участвовал в довыборах депутатов Волгоградской гордумы, но мандат не получил.
Елену Пудикову дважды назначали членом избирательной комиссии региона от партии Жириновского. Первый период ее работы пришелся на 2011-2016 годы. В начале 2017 года на ее месте в течение пяти месяцев успела поработать 27-летняя москвичка Виктория Дмитриева, которую  практически не видели на заседаниях комиссии.  После ее отставки Пудикова вернулась в прежний статус. 
Напомним, осенью 2021 года состоятся выборы в Государственную думу РФ.
Фото Никоненко (справа): сайт ldpr.ru

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