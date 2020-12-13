Командировка в Москву закончилась трагично для пожилого волгоградца





70-летний житель Волгограда, находившийся в командировке в Москве, заразился коронавирусной инфекций. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, пожилой волгоградец почувствовал недомогание в столице. Вернувшись домой, он лечился самостоятельно, но спустя несколько дней решил пройти КТ-исследование. По его результатам его госпитализировали в больницу №4, где он скончался. У мужчины был диагностирован COVID-19 с двухсторонней пневмоний.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще четверо жителей региона – 61-летний волгоградец, 52-летняя жительница Октябрьского района, 64-летняя женщина из Урюпинска и 67-летний житель Нехаевского района. Почти все лечились амбулаторно, без положительной динамики. Они умерли от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.

Всего от коронавируса в регионе скончались 368 человек.



