Командировка в Москву закончилась трагично для пожилого волгоградца

Здравоохранение 13.12.2020 18:01
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13.12.2020 18:01
70-летний житель Волгограда, находившийся в командировке в Москве, заразился коронавирусной инфекций. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, пожилой волгоградец почувствовал недомогание в столице. Вернувшись домой, он лечился самостоятельно, но спустя несколько дней решил пройти КТ-исследование. По его результатам его госпитализировали в больницу №4, где он скончался. У мужчины был диагностирован COVID-19 с двухсторонней пневмоний.
За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще четверо жителей региона – 61-летний волгоградец, 52-летняя жительница Октябрьского района, 64-летняя женщина из Урюпинска и 67-летний житель Нехаевского района. Почти все лечились амбулаторно, без положительной динамики. Они умерли от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
Всего от коронавируса в регионе скончались 368 человек.
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