



Котельниковская ЦРБ оштрафована судом за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, которое привело к заражению пациента коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в ходе эпидемиологического расследования, проведенного по факту заражения ковидом пациента Выпасновской участковой больницы, входящей в структуру ГБУЗ «Котельниковская центральная районная больница», выяснилось, что это произошло из-за не соблюдения учреждением здравоохранения правил, введенных в связи с угрозой распространения этого заболевания, представляющего опасность для окружающих. В Выпасновской участковой больницы находятся койки сестринского ухода и один из жителей, который проходил здесь лечение в связи с другим заболеванием, заразился ковидом.

В результате суд оштрафовал Котельниковскую ЦРБ на 200 тысяч рублей. Между тем, случаи, когда пациенты больниц заражаются коронавирусом после операций или прохождения лечения в нековидных стационарах, имеют место быть и в настоящее время.