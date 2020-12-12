Пятнистые олени поселились в Волгоградской области

Экология 12.12.2020 11:07
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12.12.2020 11:07
Первая сотня полугодовалых животных, поселившихся на ферме в Жирновском районе, уже прошла ветеринарный контроль, сообщает ИА «Высота 102». По информации областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, питаются олени концентрированными кормами, а также смесью овса и кукурузы.
Мощности фермы рассчитаны на одновременное пребывание 680 особей. Для этих целей обустроен огороженный вольер площадью 400 гектаров. Все поголовье оленей планируют сформировать до конца марта текущего года. Часть животных предназначена для последующей реализации, часть – для выпуска в дикую природу для пополнения естественной популяции пятнистых оленей.
В облкомприроды отмечают, что в Волгоградской области этот вид оленей в дикой природе почти не распространен.
В планах инвестора — компании «Велес» — строительство еще семи ферм, а также вольеров для разведения пятнистых оленей, ланей, косуль, маралов и муфлонов общей численностью порядка 6000 голов маточного поголовья в Жирновском и Котовском районах Волгоградской области. Общий объем финансирования проекта, рассчитанного на пять лет, составляет 200 миллионов рублей.
В облкомприроды считают, что пятнистые олени вызовут большой интерес у ценителей экологического туризма.
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