Ударивший волгоградского полицейского Левон Оганесян попросился на свободу с больничной койки





Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Дзержинского районного суда Волгограда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 января 2021 года Левона Оганесяна. Об этом сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская.

Напомним, Левон Оганесян подозревается в применении насилия в отношении сотрудника ДПС. По версии следствия, 21 ноября 2020 года на проезжей части напротив дома №9 «а» на ул. Голубинской в Волгограде сотрудниками был остановлен автомобиль марки БМВ под управлением Левона Оганесяна. Подозреваемый вышел из автомобиля с железной монтировкой в руке и нанёс ею не менее четырех ударов в область головы инспектора ДПС. Другой сотрудник полиции вынужден был открыть огонь и ранил напавшего на инспектора.

Оганесян был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 318, ч.1 ст. 318 УК РФ, и госпитализирован в больницу. 24 ноября 2020 года постановлением Дзержинского районного суда Волгограда в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 января 2021 года. Судья принял такое решение на выездном заседании в больничной палате, где Оганесян проходит лечение. Однако адвокат Оганесяна обжаловал указанное постановление и попросил избрать в отношении своего подзащитного более мягкую меру пресечения. Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Сам Оганесян продолжает проходить лечение в больнице.



