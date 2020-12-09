Борьба с коррупцией

Сотрудник Росрыболовства попался на взятке в Волгоградской области

Борьба с коррупцией 09.12.2020 09:57
0
09.12.2020 09:57


Должностное лицо Росрыболовства и его посредник подозреваются в совершении коррупционного преступления. Как сообщили ИА "Высота 102" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, уголовное дело, в зависимости от роли каждого, возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в крупном размере).
Следствием установлено, что в июле этого года должностное лицо Федерального агентства по рыболовству передал через посредника денежные средства в размере 300 тысяч рублей бывшему заместителю начальника линейного отдела полиции на ст. Сарепта Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте за непривлечение к уголовной ответственности по четырем эпизодам преступной деятельности, в рамках проводимых доследственных проверок. Подозреваемые признали свою вину.
Сообщается, что уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника линейного отдела полиции на ст. Сарепта, обвиняемого в мошенничестве, завершено.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Борьба с коррупцией
08.12.2020 15:28
Борьба с коррупцией 08.12.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.12.2020 10:47
Борьба с коррупцией 08.12.2020 10:47
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.12.2020 14:30
Борьба с коррупцией 07.12.2020 14:30
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2020 18:28
Борьба с коррупцией 06.12.2020 18:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2020 17:28
Борьба с коррупцией 06.12.2020 17:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2020 14:09
Борьба с коррупцией 06.12.2020 14:09
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.12.2020 17:24
Борьба с коррупцией 02.12.2020 17:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.12.2020 13:56
Борьба с коррупцией 02.12.2020 13:56
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.11.2020 13:08
Борьба с коррупцией 30.11.2020 13:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.11.2020 19:11
Борьба с коррупцией 29.11.2020 19:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2020 13:32
Борьба с коррупцией 23.11.2020 13:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2020 11:36
Борьба с коррупцией 23.11.2020 11:36
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.11.2020 10:17
Борьба с коррупцией 22.11.2020 10:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.11.2020 12:20
Борьба с коррупцией 21.11.2020 12:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.11.2020 14:40
Борьба с коррупцией 20.11.2020 14:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:18
Банк «Открытие» добавил карты Visa в Кошелёк PayСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской области – рекордное количество заражений коронавирусомСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде поставщик питания исключил версию заболевания школьников из-за некачественной едыСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудили мстительного поджигателяСмотреть фотографии
11:57
«Лежит и замерзает»: семья волгоградцев требует тепла для инвалида первой группыСмотреть фотографии
11:40
Полиция не нашла следов атак вандалов у храма Александра Невского в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Ударивший волгоградского полицейского Левон Оганесян попросился на свободу с больничной койкиСмотреть фотографии
11:16
Волгоградским вкусным брендам не досталось медалей на конкурсе МинсельхозаСмотреть фотографии
10:58
ТОП блинных, хинкальных и шашлычных ВолгоградаСмотреть фотографии
10:40
Опубликовано видео смертельной аварии у стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
09:57
Сотрудник Росрыболовства попался на взятке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
Крупнейших должников по зиме считаютСмотреть фотографии
09:04
Волгоградцы могут выбрать новогодние подарки: интернет, минуты, скидкиСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде снесут городок из шиномонтажекСмотреть фотографии
22:32
Страшная авария у «Волгоград Арены»: в расплющенном авто погиб водительСмотреть фотографии
20:49
«Я еще живой…»: в Волгоградской области СК проводит проверку по факту загадочной смерти бывшего спецназовцаСмотреть фотографии
17:54
«Ростелеком-ЦОД» открывает в Санкт-Петербурге дата-центр на 800 стоекСмотреть фотографии
17:40
В волгоградском облкомздраве объяснили, почему заболели привитые от коронавирусаСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде собачники полаялись в суде из-за сучки Маши и кобеля БалуСмотреть фотографии
16:19
Госдума одобрила перевод стрелок в Волгоградской области с 27 декабряСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
В стиле 90-х: молодые разбойники учинили беспредел с кастетом в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:42
Непыльная работа на дому: депутаты Волгоградской облдумы на удаленке окончательно утвердили бюджетСмотреть фотографии
15:28
Преподавателя волгоградского техникума будут судить за взятки от студентовСмотреть фотографии
15:06
В 2021 году от коронавируса привьют 700 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:36
Волгоградская область получит новый транш из федерального бюджета «на поддержку штанов»Смотреть фотографии
14:06
В парке Гагарина Краснооктябрьского района зазвучала музыкаСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде установили причину массового отравления школьниковСмотреть фотографии
12:53
Инвестиционные компании группы банка «Открытие» отмечают двойной юбилей подарками клиентамСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом снова «пробила потолок»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 