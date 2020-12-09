Сотрудник Росрыболовства попался на взятке в Волгоградской области





Должностное лицо Росрыболовства и его посредник подозреваются в совершении коррупционного преступления. Как сообщили ИА "Высота 102" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, уголовное дело, в зависимости от роли каждого, возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в крупном размере).

Следствием установлено, что в июле этого года должностное лицо Федерального агентства по рыболовству передал через посредника денежные средства в размере 300 тысяч рублей бывшему заместителю начальника линейного отдела полиции на ст. Сарепта Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте за непривлечение к уголовной ответственности по четырем эпизодам преступной деятельности, в рамках проводимых доследственных проверок. Подозреваемые признали свою вину.

Сообщается, что уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника линейного отдела полиции на ст. Сарепта, обвиняемого в мошенничестве, завершено.



