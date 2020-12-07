Коронавирус убил еще пятерых жителей Волгоградской области





Пять новых смертельных случаев от коронавируса зарегистрировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, всего от инфекции в регионе скончались уже 339 человек. За последние сутки побит очередной антирекорд по приросту заболеваемости – выявлено 252 факта заражения.

С начала пандемии COVID-19 в Волгоградской области заразились 28901 человек, из которых почти 27,5 тысячи – уже выздоровели. За последние 24 часа поправились 246 граждан.



