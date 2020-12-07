Здравоохранение

Коронавирус убил еще пятерых жителей Волгоградской области

Здравоохранение 07.12.2020 12:04
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07.12.2020 12:04


Пять новых смертельных случаев от коронавируса зарегистрировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф,  всего от инфекции в регионе скончались уже 339 человек. За последние сутки побит очередной антирекорд по приросту заболеваемости – выявлено 252 факта заражения.
С начала пандемии COVID-19 в Волгоградской области заразились 28901 человек, из которых почти 27,5 тысячи – уже выздоровели. За последние 24 часа поправились 246 граждан.

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