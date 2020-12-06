



Слесарь-сантехник и его приятель сварщик избежали уголовной ответственности за попытку кражи части металлических ворот у здания судебной власти в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Красноармейского районного суда, мужчины не смогли довести свой преступный замысел до конца, так как были задержаны на месте происшествия сотрудниками полиции. Они обвинялись в покушении на тайное хищение имущества, но суд постановил прекратить уголовное дело, освободить их от уголовной ответственности с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Каждому предстоит выплатить по 6 тысяч рублей.

По материалам дела, их задержали, когда сварщик с помощью специального оборудования отрезал часть ворот, а его приятель наблюдал за обстановкой. Ворота, как сообщается, принадлежат управлению судебного департамента Волгоградской области. Сумма материального ущерба, которую могли нанести злоумышленники, указана в размере 12,4 тысячи рублей.

Судебное постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, что управление судебного департамента Волгоградской области является федеральным государственным органом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности районных судов, органов судейского сообщества Волгоградской области, а также финансирование мировых судей.



