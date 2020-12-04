



На сувенирную продукцию, в том числе рассчитанную на зарубежную аудиторию, из бюджета Волгоградской области планируют потратить более 2,4 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком закупки является ГАУ Волгоградской области «Агентство развития туризма».

Перечень продукции, которую ждут от поставщика до конца текущего года, весьма обширен. Это 600 экземпляров карт-путеводителей с указанием достопримечательностей города-героя, 400 наклеек, 150 ручек, 300 подставок для гаджетов (телефонов и планшетов), 40 настольных органайзеров, 350 нагрудных портмоне, 350 бандан (косынок), 350 сумок-«шопер», 350 туристических бутылок, 300 настенных перекидных календарей, 350 металлических значков, 15 настенных панно, 150 ежедневников с логотипами, 50 стеклянных сувениров и по 150 футляров для ручек и ежедневников.

Дизайн-макеты продукции, которая должна быть на русском и английском языках, исполнитель изготавливает сам по макетам заказчика.

Отметим, что вся сувенирная продукция будет с новым брендом Волгограда в виде обрезанной буквы «V». Как ранее сообщалось, бренд, к которому прилагается еще и слоган «Там встречается всё», был разработан компанией «Красава Про» за 3,4 миллиона рублей. Критики нового бренда региона выражали недоумение размером суммы, потраченной, на их взгляд, на весьма спорную работу. Волгоградское УФАС проверило закупку по жалобе физического лица, но нарушений при ее проведении не нашло.



