Под Волгоградом иномарка влетела в Renault на федеральной трассе

12 марта на подъезде к Калачу-на-Дону произошло ДТП с участием двух легковушек. Один автомобиль выехал на встречку на участке федеральной трассы Р-260 в границах Ильёвского сельского поселения.

- В 08:30 на 73 км ФАД «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» 32-летний водитель не справился с управлением автомашиной Renault Logan, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус», двигавшейся навстречу, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, иномарка перерезала дорогу «Ладе», получив удар в правую часть салона. После столкновения Renault вылетел на обочину.

Отметим, в результате аварии пострадала женщина-пассажир, находившаяся в автомобиле «Лада Ларгус». Она была доставлена скорой в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области