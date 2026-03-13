Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин,...
 В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО
В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах». Памятная церемония собрала сотни...
Под Волгоградом иномарка влетела в Renault на федеральной трассе

Происшествия 13.03.2026 11:34
13.03.2026 11:34


12 марта на подъезде к Калачу-на-Дону произошло ДТП с участием двух легковушек. Один автомобиль выехал на встречку на участке федеральной трассы Р-260 в границах Ильёвского сельского поселения.

- В 08:30 на 73 км ФАД «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» 32-летний водитель не справился с управлением автомашиной Renault Logan, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус», двигавшейся навстречу, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, иномарка перерезала дорогу «Ладе», получив удар в правую часть салона. После столкновения Renault вылетел на обочину.

Отметим, в результате аварии пострадала женщина-пассажир, находившаяся в автомобиле «Лада Ларгус». Она была доставлена скорой в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

