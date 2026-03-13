



В Волгограде следователи готовят к передаче в суд дело о мошенничестве с социальными выплатами бойцов СВО. Выходцы из стран ближнего зарубежья построили бизнес на присвоении средств военнослужащих.

- В период с 2024 по 2025 год фигуранты, действуя группой лиц на территории Волгограда, похищали денежные средства участников специальной военной операции, поступавшие на их банковские счета в качестве социальных выплат, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Мошенники обманом получали доступ к счетам потерпевших и переводили содержимое себе. Некоторым бойцам представители этнической группировки обещали помочь с условиями прохождения службы.

Свои действия фигуранты пытались замаскировать с помощью доверенностей и иных специально изготовленных документов.

Отметим, в общей сложности мошенники успели украсть порядка 6 млн рублей. В настоящее время участники махинаций взяты под стражу. Им в зависимости от роли вменяется кража в составе ОПГ в особо крупном размере, легализация преступных денежных средств и мошенничество в особо крупном размере.

Фото из архива ИА «Высота 102»