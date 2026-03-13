



В городе Волжском Волгоградской области силовики провели рейд по выявлению нелегалов. В отдел полиции накануне доставили восемь иностранных граждан.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, рейд проходил при силовой поддержке бойцов СОБР «Вектор». К потенциальным нарушителям миграционного законодательства силовики нагрянули по местам их проживания.





– Основное внимание уделялось проверке соблюдения миграционного законодательства, выявлению лиц, находящихся в розыске, пресечению административных правонарушений, а также профилактике преступлений имущественного характера. В территориальный отдел полиции были доставлены 8 граждан для установления личности, проведения проверочных мероприятий и дактилоскопирования в установленном законом порядке, – говорится в официальном сообщении ГУ МВД России по Волгоградской области.

О результатах проверки иностранцев не сообщается.

Напомним, что подобные рейды проводятся в Волгоградской области регулярно. Так, 10 марта сообщалось о визите правоохранителей к цыганам, проживающим в Иловле.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области