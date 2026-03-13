



В Волгоградской области медики подвели промежуточные итоги диспансеризации репродуктивного здоровья жителей региона. По данным специалистов, с начала 2026 года исследования прошли 62 тыс. человек, в том числе 34 тыс. женщин и 29,7 тыс. мужчин. При этом 19 тыс. пациентам потребовалось углубленное обследование.

- У жителей региона трудоспособного возраста часто впервые диагностируют состояния, связанные с нарушениями функций эндокринной системы и системы кровообращения, - сообщили в облкомздраве.

Специалисты подчёркивают, что волгоградцам следует пристальнее следить за факторами, которые способны ухудшить репродуктивное здоровье. К ним относится нездоровый рацион, избыточная масса тела, повышенный уровень холестерина. Все они могут спровоцировать развитие хронических заболеваний.

Отметим, бесплатную диспансеризацию волгоградцы могут пройти по предварительной записи. Для этого можно лично обратиться в поликлинику или же воспользоваться дистанционными сервисами: Госуслугами и кол-центром по номеру 112.