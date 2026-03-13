Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин,...
 В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО
В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах». Памятная церемония собрала сотни...
В Волгоградской области 63 тыс. пациентов проверили репродуктивное здоровье

13.03.2026 12:20


В Волгоградской области медики подвели промежуточные итоги диспансеризации репродуктивного здоровья жителей региона. По данным специалистов, с начала 2026 года исследования прошли 62 тыс. человек, в том числе 34 тыс. женщин и 29,7 тыс. мужчин. При этом 19 тыс. пациентам потребовалось углубленное обследование.

- У жителей региона трудоспособного возраста часто впервые диагностируют состояния, связанные с нарушениями функций эндокринной системы и системы кровообращения, - сообщили в облкомздраве.

Специалисты подчёркивают, что волгоградцам следует пристальнее следить за факторами, которые способны ухудшить репродуктивное здоровье. К ним относится нездоровый рацион, избыточная масса тела, повышенный уровень холестерина. Все они могут спровоцировать развитие хронических заболеваний.

Отметим, бесплатную диспансеризацию волгоградцы могут пройти по предварительной записи. Для этого можно лично обратиться в поликлинику или же воспользоваться дистанционными сервисами: Госуслугами и кол-центром по номеру 112.

13:59
Тело женщины нашли в станице Волгоградской области при разборе пепелищаСмотреть фотографии
13:16
На дне Волги нашли ружье пропавшего подводного охотникаСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде осудят этническую банду, укравшую у бойцов СВО 6 млн рублейСмотреть фотографии
12:47
Силовики нагрянули в Волжский: в отдел полиции доставили группу мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
В Волгоградской области 63 тыс. пациентов проверили репродуктивное здоровьеСмотреть фотографии
11:57
«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людейСмотреть фотографии
11:55
Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВОСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом иномарка влетела в Renault на федеральной трассеСмотреть фотографии
11:02
Теплый воздух из Азии прогреет Волгоград до +20 к концу мартаСмотреть фотографии
10:59
Работники Концессий в Волгограде получили новый транспорт взамен «буханок»Смотреть фотографии
10:48
Волгоград вошёл в топ-10 городов с самыми щедрыми женихамиСмотреть фотографии
10:44
В Саратове увековечили память 200 бойцов СВОСмотреть фотографии
10:32
Фонд помощи детям-инвалидам взыскал в Волгограде с чиновников 14 млн рублейСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 300 тысячСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде увековечат память легендарного археолога Владислава МамонтоваСмотреть фотографии
09:47
В Волжском засняли невозмутимого водителя, протаранившего четыре автоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Юные боксёры Волгоградской области взяли 11 медалей на первенстве ЮФОСмотреть фотографии
09:02
Оперативники ФСБ в Волгограде задержали 23-летнего подпевалу укронацистовСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области отменена восьмичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме с загранпаспортамиСмотреть фотографии
08:13
1,5 тысячи жителей Волгоградской области спасли себя от бешенстваСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде СК займётся забытым аварийным домом на ул. 2-й КараваннойСмотреть фотографии
07:39
Минобороны: над Волгоградской областью ночью ликвидировали БПЛАСмотреть фотографии
06:46
Волгоградская область провела ночь в ожидании налёта БПЛАСмотреть фотографии
06:32
На перекрёстках в Волгограде и Волжском установят 77 новых камер: адресаСмотреть фотографии
06:21
«Следы» экс-депутата Короткова зачищают в облдумеСмотреть фотографии
05:59
Волгоградская область стала третьей в ЮФО по объему инвестицийСмотреть фотографии
21:51
Дорожным рабочим в Волгоградской области предлагают до 145 тысячСмотреть фотографии
21:40
Транспортные инициативы волгоградцев войдут в народную программу ЕРСмотреть фотографии
21:27
В Волгограде за кучи у ЖК на 2,8 млн рублей наказали владельца грузовикаСмотреть фотографии
 