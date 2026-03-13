Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин,...
 В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО
В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах». Памятная церемония собрала сотни...
Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО

Федеральные новости 13.03.2026 11:55
13.03.2026 11:55


Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин, получила 18 лет в колонии общего режима. 

Напомним, трагедия, которая потрясла всю страну, разыгралась в ноябре 2024 года. Как установили в ходе предварительного следствия сотрудники СКР, ростовчанка систематически  избивала и не кормила детей, пребывая чаще в пьяном угаре. В роковой для одного из младенцев день избиение повторилось, после чего женщина отнесла детей в сетевой магазин, там и оставила. Когда за сыновьями прибежал их отец, один ребенок был уже мертвым. 

По информации ростовских СМИ, экспертиза подтвердила, что в момент совершения преступления Наталья Г. была вменяема и полностью осознавала последствия своих действий. 

– В своем последнем слове подсудимая попыталась убедить суд в собственной версии событий и настаивала, что ребенок погиб из-за случайного падения с автолюльки, – сообщает Привет-Ростов.

На оглашении приговора Наталья Г. заявила о намерении обжаловать решение Ростовского областного суда и  заявила о своей готовности отправиться на СВО. Таким образом, с ее слов, она хотела бы материально позаботиться о выжившем сыне. 

Лента новостей

13:59
Тело женщины нашли в станице Волгоградской области при разборе пепелищаСмотреть фотографии
13:16
На дне Волги нашли ружье пропавшего подводного охотникаСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде осудят этническую банду, укравшую у бойцов СВО 6 млн рублейСмотреть фотографии
12:47
Силовики нагрянули в Волжский: в отдел полиции доставили группу мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
В Волгоградской области 63 тыс. пациентов проверили репродуктивное здоровьеСмотреть фотографии
11:57
«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людейСмотреть фотографии
11:55
Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВОСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом иномарка влетела в Renault на федеральной трассеСмотреть фотографии
11:02
Теплый воздух из Азии прогреет Волгоград до +20 к концу мартаСмотреть фотографии
10:59
Работники Концессий в Волгограде получили новый транспорт взамен «буханок»Смотреть фотографии
10:48
Волгоград вошёл в топ-10 городов с самыми щедрыми женихамиСмотреть фотографии
10:44
В Саратове увековечили память 200 бойцов СВОСмотреть фотографии
10:32
Фонд помощи детям-инвалидам взыскал в Волгограде с чиновников 14 млн рублейСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 300 тысячСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде увековечат память легендарного археолога Владислава МамонтоваСмотреть фотографии
09:47
В Волжском засняли невозмутимого водителя, протаранившего четыре автоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Юные боксёры Волгоградской области взяли 11 медалей на первенстве ЮФОСмотреть фотографии
09:02
Оперативники ФСБ в Волгограде задержали 23-летнего подпевалу укронацистовСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области отменена восьмичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме с загранпаспортамиСмотреть фотографии
08:13
1,5 тысячи жителей Волгоградской области спасли себя от бешенстваСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде СК займётся забытым аварийным домом на ул. 2-й КараваннойСмотреть фотографии
07:39
Минобороны: над Волгоградской областью ночью ликвидировали БПЛАСмотреть фотографии
06:46
Волгоградская область провела ночь в ожидании налёта БПЛАСмотреть фотографии
06:32
На перекрёстках в Волгограде и Волжском установят 77 новых камер: адресаСмотреть фотографии
06:21
«Следы» экс-депутата Короткова зачищают в облдумеСмотреть фотографии
05:59
Волгоградская область стала третьей в ЮФО по объему инвестицийСмотреть фотографии
21:51
Дорожным рабочим в Волгоградской области предлагают до 145 тысячСмотреть фотографии
21:40
Транспортные инициативы волгоградцев войдут в народную программу ЕРСмотреть фотографии
21:27
В Волгограде за кучи у ЖК на 2,8 млн рублей наказали владельца грузовикаСмотреть фотографии
 