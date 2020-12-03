Пять жертв махом: коронавирус не щадит жителей Волгоградской области





Пять смертей зарегистрировано в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства РФ стопкоронавирус.рф, всего в регионе с начала пандемии скончался 321 человек.

Со вчерашнего дня число выявленных случаев COVID-19 в Волгоградской области возросло на 249 фактов заражения. Такого суточного прироста в регионе еще не фиксировалось. Всего вирус подтвердили у 27904 человек, из которых 26,3 тысячи – уже выздоровели.



