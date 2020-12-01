Расследования 01.12.2020 12:56
0
01.12.2020 12:56
Прокуроры добились отмены постановления о прекращении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве жилого дома "Атлант" в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд, с учетом мнения надзорного ведомства, отменил постановление о прекращении уголовного дела, направив его на новое рассмотрение в тот же суд.
Центральный районный суд Волгограда 7 октября текущего года принял решение о прекращении уголовного дела в отношении генерального директора фирмы-застройщика и двух его сообщников в связи с назначением им судебных штрафов. Генеральный директор фирмы-застройщика обвинялся в злоупотреблении полномочиями. Его сообщники – директор и единственный участник подконтрольной организации, являвшиеся супругами, обвинялись в пособничестве при злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, с января 2007 года по сентябрь 2016 года фирмой обвиняемого с привлечением средств граждан и юридических лиц осуществлялось строительство многоквартирного дома "Атлант" в Дзержинском районе. В период с августа 2009 года по декабрь 2010 года между застройщиком и подконтрольной организацией было заключено 26 договоров долевого участия в строительстве на общую сумму порядка 52,8 млн рублей. В дальнейшем квартиры были перепроданы третьим лицам.
При этом деньги по указанным сделкам фактически на счет организации-застройщика не поступали, в результате чего возведение многоквартирного дома было приостановлено. Потерпевшими по данному уголовному делу признано 265 лиц.
Центральный районный суд, вопреки позиции прокуратуры, прекратил уголовное дело в отношении коммерсантов, назначив им судебные штрафы в размере 90 тысяч рублей – основному фигуранту, супругам по 50 тысяч рублей соответственно.
Постановление было оспорено в апелляционном порядке.
Реклама
СК в Волгограде выясняет причины пожара и гибели человека в жилище многодетной семьи01.12.2020 11:47
Расследования 01.12.2020 11:47
В Волгоградской области поймали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя01.12.2020 09:54
Расследования 01.12.2020 09:54
Водителя осудили за нападение с дубинкой на двоих человек под Волгоградом29.11.2020 10:56
Расследования 29.11.2020 10:56
Житель Волгоградской области стал фальшивомонетчиком из-за долгов по кредитам28.11.2020 19:39
Расследования 28.11.2020 19:39
В Волгограде арестован еще один участник кровавой бойни из-за переписки в школьном чате28.11.2020 14:15
Расследования 28.11.2020 14:15
В Волгограде сестре убившего из-за переписки в чате отца школьницы избрали меру пресечения28.11.2020 13:31
Расследования 28.11.2020 13:31
Новые подробности появились в деле о заражении школьницы бешенством в Волгоградской области26.11.2020 17:24
Расследования 26.11.2020 17:24
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета в аэропорту Волгограда26.11.2020 16:59
Расследования 26.11.2020 16:59
Московские следователи оценят ущерб разрушений в аэропорту Волгограда26.11.2020 12:21
Расследования 26.11.2020 12:21
Волгоградка вышла замуж за таджика ради 50 тысяч рублей26.11.2020 10:26
Расследования 26.11.2020 10:26
«Мы сказали, что хотели»: облсуд отклонил иск волгоградского ковид-диссидента к губернатору25.11.2020 15:15
Расследования 25.11.2020 15:15
В больнице арестовали обвиняемого в нападении на полицейских с монтировкой в Волгограде (ВИДЕО)24.11.2020 16:36
Расследования 24.11.2020 16:36
В Волгограде взяли под стражу застройщика после ужесточения приговора24.11.2020 14:40
Расследования 24.11.2020 14:40
Еще двое поджигателей дома волгоградского губернатора выслушали приговор23.11.2020 18:04
Расследования 23.11.2020 18:04
В Волгограде рассекретили приключения угонщика судейской иномарки23.11.2020 16:54
Расследования 23.11.2020 16:54
Реклама