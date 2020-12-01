Расследования

Застройщика проблемного жилого дома "Атлант" в Волгограде ждет новый суд

Расследования 01.12.2020 12:56
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01.12.2020 12:56


Прокуроры добились отмены постановления о прекращении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве жилого дома "Атлант" в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд, с учетом мнения надзорного ведомства, отменил постановление о прекращении уголовного дела, направив его на новое рассмотрение в тот же суд.
Центральный районный суд Волгограда 7 октября текущего года принял решение о прекращении уголовного дела в отношении генерального директора фирмы-застройщика и двух его сообщников в связи с назначением им судебных штрафов. Генеральный директор фирмы-застройщика обвинялся в злоупотреблении полномочиями. Его сообщники – директор и единственный участник подконтрольной организации, являвшиеся супругами, обвинялись в пособничестве при злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, с января 2007 года по сентябрь 2016 года фирмой обвиняемого с привлечением средств граждан и юридических лиц осуществлялось строительство многоквартирного дома "Атлант" в Дзержинском районе. В период с августа 2009 года по декабрь 2010 года между застройщиком и подконтрольной организацией было заключено 26 договоров долевого участия в строительстве на общую сумму порядка 52,8 млн рублей. В дальнейшем квартиры были перепроданы третьим лицам.
При этом деньги по указанным сделкам фактически на счет организации-застройщика не поступали, в результате чего возведение многоквартирного дома было приостановлено. Потерпевшими по данному уголовному делу признано 265 лиц.
Центральный районный суд, вопреки позиции прокуратуры, прекратил уголовное дело в отношении коммерсантов, назначив им судебные штрафы в размере 90 тысяч рублей – основному фигуранту, супругам по 50 тысяч рублей соответственно.
Постановление было оспорено в апелляционном порядке.

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