СК в Волгограде выясняет причины пожара и гибели человека в жилище многодетной семьи





Следователи выясняют обстоятельства гибели 67-летнего мужчины на пожаре, который произошел накануне в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следственным отделом по Красноармейскому району организована доследственная проверка.

Как сообщалось ранее, в ходе тушения пожара, вспыхнувшего накануне вечером в одной из квартир двухэтажного жилого дома 1950 года постройки на улице Палласовской, обнаружено тело взрослого мужчины.

По предварительным данным СК, пожар вспыхнул, когда в квартире находились 35-летняя хозяйка, четверо ее детей разных возрастов, а также временно проживавший совместно с ними друг семьи. Первым задымление увидел 10-летний сын женщины, который разбудил спавшую с детьми мать, помог вывести из квартиры младшего брата. Огонь стремительно распространился, в связи с чем женщина приняла решение экстремальным способом покинуть жилье. Спасая себя, 3-летнего сына и 5-месячную дочь, она выпрыгнула из окна одной из комнат располагавшейся на втором этаже квартиры.

В настоящее время получившая в ходе приземления травму бедра хозяйка жилья госпитализирована, ее жизни и жизни детей ничего не угрожает. Пребывавшего в гостях мужчину спасти не удалось, он скончался в результате отравления продуктами горения. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее "Высота 102" сообщала, что пожар вспыхнул в четырехкомнатной квартире на втором этаже дома 21 на улице Палласовской. Были эвакуированы около 20 человек. 35-летней хозяйке квартиры пришлось выпрыгнуть из окна вместе с двумя детьми. Это произошло до приезда пожарных. Одна из рассматриваемых версий пожара - детская шалость с огнем.

Дом, где произошел пожар, был построен в 1952 году, хотя он не имеет статуса аварийного. Основной тип перекрытий в доме – деревянный.

В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как пояснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратурой Волгоградской области организована проверка по факту происшествия. В настоящее время женщина и трое детей находятся в лечебных учреждениях. Двое несовершеннолетних в возрасте 9 и 10 лет помещены в социально-реабилитационный центр. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.