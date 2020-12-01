В Волгоградской области коронавирус «победил» грипп

Здравоохранение 01.12.2020 10:33
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01.12.2020 10:33
В Волгоградской области на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания гриппом. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, по данным еженедельного вирусологического мониторинга в регионе циркулируют преимущественно аденовирусы, риновирусы, парагрипп.
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на прошедшей 48 календарной неделе 2020 года по совокупному населению составляла 72,3 случая на 10 тысяч населения и оставалась на уровне предыдущей недели. Во всех группах детского населения заболеваемость респираторными инфекциями ниже пороговых значений: среди детей 0-2 года – ниже на 74%, детей 3-6 лет – на 65%, 7-14 лет – на 58%. Количество заболевших взрослых по-прежнему превышает пороговое значение на 107%.
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